Toti factorii implicati în gestionarea sigurantei elevilor, la aceeasi masã

miercuri, septembrie 27, 2017, 3:00

În cadrul unei conferinte de presã organizate de Prefectura Vaslui, conducerile institutiilor judetene din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor au prezentat situatia la zi a învãtãmântului vasluian din punctul de vedere a mãsurilor luate pentru asigurarea sigurantei elevilor si cadrelor didactice în interiorul si vecinãtatea unitãtilor scolare pentru anul scolar 2017- 2018. Pe lângã o scãdere a infractionalitãtii specifice, atât ca numîãr, cât si ca gravitate a faptelor, existã preocuparea ca tot mai multe unitãti scolare sã fie considerate sigure din punct de vedere al securitãtii la incendiu. Multe dintre cele 145 de clãdiri cu destinatia învãtãmânt din judet ar putea fi autorizate ISU în urma depunerii de documentatii care sã aibã la bazã releveele fãcute de experti, mai simple si mai ieftine decât cele întocmite pe baza proiectelor tehnice.

La initiativa prefectului judetului Vaslui, Eduard Popica, conducãtorii tuturor structurilor judetene ale MAI si a Inspectoratului Scolar Judetean siau dat intalnire pentru a prezenta mãsurile luate, pe aria de responsabilitate specificã fiecãreia, pentru asigurarea desfãsurãrii in bune conditii a actului de invãtãmant in noul an scolar si a sigurantei elevilor. Situatiile prezentate au fost imbucurãtoare: pe langã scãderea, in ultimul an, cu 10% a infrationalitãtii in interiorul si in apropierea unitãtilor de invãtãmant, toate institutiile implicate, Inspectoratul Politie Judetean, ISU, Inspectoratul de jandarmi Judetean ori Politia de Frontierã au inceput deja implementarea planurilor de mãsuri specifice in acest scop. Este vorba atat de misiuni de pãstrare a linistii si ordinii publice, misiuni de patrulare in vecinãtatea institutiilor de invãtãmant, in special a celor din mediul urban, cat si actiuni de prevenire desfãsurate in randul elevilor. Spre exemplu, jandarmii vor asigura in douã schimburi supravegherea vecinãtãtilor scolilor si grãdinitelor in timpul orelor de curs, in fiecare zi, de luni panã vineri, dar si in week-end, cu ocazia manifestãrilor culturale, sportive sau stiintifice. La fel si politistii, care, in plus, vor veghea si la siguranta in trafic a elevilor si cadrelor didactice, ori, in caz de nevoie, la aplanarea conflictelor iscate in interiorul scolilor. Numai de la inceputul acestui an, jandarmii, ajutati de politisti, au legitimat circa 78 de persoane, a cãror prezentã in apropierea sau interiorul scolilor nu era justificatã, aplicand 26 de sanctiuni contraventionale, in valoare totalã de 2.100 lei, si au organizat mai multe razii, inclusiv in unitãtile comerciale din apropierea unitãtilor scolare care comercializeazã bãuturi alcoolice. Ei au beneficiat, in estul judetului, si de suportul politistilor de frontierã, care, numai in acest an, au desfãsurat in comun nu mai putin de 168 de misiuni de pãstrare a ordinii si linistii publice in vecinãtatea scolilor si grãdinitelor din mediul rural si municipiul Husi. ‘Avem o problemã in mediul rural, din cauza lipsei de personal, insã, din fericire, acolo problemele sunt in general mai putine; cele mai dese fapte antisociale sunt semnalate in orase. Datoritã eforturilor structurilor implicate, la nivelul judetului Vaslui, infractionalitatea este in scãdere cu 15% fatã de anul trecut, si, lucru imbucurãtor, acelasi lucru se poate spune si despre infractionalitatea in scoli. Cele mai multe fapte, circa 90%, se petrec in incinta scolilor, acolo unde ar trebui sã intervinã cadrele didactice si personalul de pazã, sau, la solicitarea acestora, politistii, inclusiv cei locali. Vorbim preponderent de infractiuni de loviri sau alte violente, ori de furt, in general minore, ale cãror atat autori, cat si victime, sunt tineri cu varste intre 12 si 17 ani’, a explicat inspectorul sef Doru Pantaru, comandantul IPJ Vaslui. Un alt factor care a dus la scãderea infractionalitãtii in scoli si a cresterii sigurantei elevilor il reprezintã faptul cã din ce in ce mai multe unitãti de invãtãmant dispun de pazã proprie si sisteme de supraveghere video. ‘Chiar dacã incã suntem deficitari din acest punct de vedere, in general din cauza lipsei de resurse financiare a autoritãtilor locale, se fac progrese in acest domeniu. Drept dovadã este faptul cã, dacã in 2012, mai putin de o sutã din totalul unitãtilor de invãtãmant dispuneau de sisteme de supraveghere video functionale, in acest an, numãrul lor a ajuns la 244 sisteme’, a anuntat Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Prezenti la intalnire, reprezentantii ISU ‘Podul Înalt’ Vaslui au prezentat situatia la zi a autorizãrii de securitate la incendiu a institutiilor de invãtãmant din judet. Conform acestora, din 901 clãdiri cu destinatia invãtãmant, 607 nu fac obiectul autorizãrii, avand suprafata mai micã de 150 mp, iar 107 clãdiri nu au autorizatie de securitate la incendiu! Astfel, din totalul de 59 de grãdinite care fac obiectul avizãrii de cãtre ISU, doar 4 au astfel de autorizatii, situatia fiind asemãnãtoare si in cazul scolilor, doar 11 din totalul de 81 avand autorizatii, sau a liceelor, 3 unitãti autorizate din totalul de 19 supuse avizãrii. ‘În anul 2017, specialistii ISU Vaslui au acordat asistentã tehnicã in vederea intocmirii documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei de securiotate la incendiu, si au executat un numãr total de 130 de controale. Termenul de obtinere a autorizatiilor expirã la data de 30 septembrie, cu mentiunea cã beneficiarii care au deja depuse documentatii, ori au proiecte pentru care au obtinut finantare in vederea reabilitãrii unitãtilor scolare sunt exceptati, pentru acestia termenul fiind 31 decembrie 2017. Mai trebuie mentionat cã documentatiile pot fi intocmite si in baza releveelor ridicate de specialisti acreditati si, dacã se constatã cã se respectã cerintele tehnice, nu mai sunt necesare mãsuri de conformare’, a declarat Bogdan Apetri, adjunctul inspectorului sef al ISU Vaslui. ‘Pentru unitãtile scolare care nu mai dispun de proiectele tehnice initiale, fie pentru cã ele s-au pierdut, fie, arhivate conform dispozitiilor legale, si-au pierdut urma, faptul cã aceste autorizatii ISU se pot acorda si pe baza releveelor este un lucru benefic, insemnand nu doar mai putine cheltuieli pentru intocmirea documentatiilor necesare, dar si faptul cã ele se pot realiza intr-un timp mai scurt, fiind nevoie de un singur expert care face toate mãsurãtorile. Acest lucru inseamnã cã, pe viitor, tot mai multe scoli se pot conforma cerintelor legale, evitand astfel eventualele amenzi sau chiar inchiderea unitãtilor de invãtãmant din cauza lipsei autorizatiei de securitate la incendiu’, si-a arãtat speranta prefectul Eduard Popica.