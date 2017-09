Tineri consumatori de droguri, iertati de instante!

vineri, septembrie 29, 2017, 3:00

Ajunsi în atentia procurorilor DIICOT dupã ce, cu diverse ocazii, au fost descoperite asupra lor mici cantitãti de substante interzise – etnobotanice sau canabis -, trei tineri vasluieni au beneficiat de clementa magistratilor, doi dintre ei scãpând fãrã condamnãri, doar cu mustrãri si avertismente.

Singurul care a fost pedepsit este un tanãr negrestean, abia intrat in majorat, provenind dintr-o familie dezorganizatã, Narcis Ionut Zeru. Acesta, pe langã cã era amator de senzatiile date de inhalarea drogurilor, respectiv hasis (rezinã de canabis), fãcea rost de banii necesari vanzand prietenilor substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv etnobotanice. Dupã ce a fost monitorizat mai multã vreme, pentru a se vedea dacã, printre substantele vandute nu se aflã si ditre cele din categoria drogurilor periculoase, dar si in incercarea de a se afla modalitatea de procurare a drogurilor, Narcis Zeru a fost retinut si audiat de procurorii DIICOT. La perchezitiile efectuate cu aceastã ocazie, la domiciliul tanãrului au fost descoperite mai multe pungute cu etnobotanice, dar si circa 8 grame de canabis, precum si un grinder metalic, folosit la portionarea drogurilor, care au fost confiscate. Cercetat in stare de libertate, tanãrul a fost trimis in judecatã pentru comiterea infractiunilor de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive altele decat cele prevãzute in acte normative in vigoare, fãrã a detine autorizatie, in formã continuatã, si detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu. Pentru prima infractiune, de trafic de etnobotanice, a fost condamnat la 6 luni de inchisoare, iar pentru detinere de droguri, la alte 3 luni de inchisoare, pedepse care, prin contopire, au dat o condamnare totalã de 7 luni de inchisoare, judecãtorii decizand suspendarea executãrii pedepsei. in schimb, Narcis Zeru va trebui sã achite nu mai putin de 3.000 lei drept cheltuieli judiciare, sumã destul de mare pentru el, raportat la situatia sa familialã. Un alt tanãr, Ionel Alexandru Boitan, din Barlad, a ajuns si el in atentia procurorilor DIICOT, ca si consumator de substante interzise. El a fost cercetat pentru detinere de droguri in vederea consumului propriu, dupã ce asupra lui a fost descoperitã o pungutã continand circa un gram de rezinã de canabis, declaratã de Boitan a fi pentru uz personal. Deoarece ancheta a arãta faptul cã tanãrul barlãdean era doar un consumator ocazional, acesta a scãpat de o inculpare, Tribunalul Vaslui admitand miercuri solutia de neincepere a urmãririi penale propusã de procurori in acest caz. Asta cu toate cã tanãrul Boitan este un mai vechi cunoscut al instantelor, fiind cercetat in 2012 pentru loviri si alte violente, faptã pentru care a fost condamnat la 3 luni de inchisoare cu suspendare. Un an mai tarziu, supãrat cã petrecerea la care se afla a fost intreruptã de oamenii legii, la sesizarea unor vecini, a incercat sã loveascã cu piciorul un politist, in zona capului, fapt pentru care a mai primit o condamnare, pentru ultraj si sfidarea organelor judiciare, de incã un an de inchisoare, tot cu suspendare. Se pare insã cã ulterior, si-a invãtat lectia, si s-a potolit! Nu sunt singurii consumatori de droguri vasluieni ajunsi in atentia justitiei. În aceeasi zi, miercuri, 27 septembrie, o vasluiancã, Elena Comarof, si-a aflat sentinta in dosarul in care era judecatã tot pentru detinere de droguri, de aceastã datã de mare risc, in vederea consumului propriu. Din cate se pare, tanãra trecuse deja de faza consumului de droguri usoare, si trecuse la lucruri mai serioase, catã vreme asupra ei s-au gãsit peste 1 gram de pulbere si 10 pastile de Methadonã, drog deosebit de periculos. Prescrisã adesea ca substitut pentru dependenta de narcotice, Methadona are efecte asemãnãtoare heroinei, teoretic fãrã a crea aceeasi dependentã. Judecãtorii vasluieni au luat decizia renuntãrii la aplicarea vreunei pedepse asupra tinerei, aplicandu-i doar un avertisment si obligand-o la plata a 1.300 lei, drept cheltuieli judiciare. Trebuie mentionat cã, in aceastã perioadã, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Vaslui deruleazã Campania de prevenire a consumului de canabis, campanie ce se desfãsoarã la nivel national in perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2018 si care, printre altele, va desfãsura activitãti de informare in special a tinerilor cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de canabis. Asta cu atat mai mult cu cat datele statistice aratã o crestere a numãrului de persoane, in special in randul liceenilor, care folosesc acest tip de droguri, periculoase in special pentru faptul cã, de multe ori, consumatorii sunt tentati sã treacã la substante mai puternice, cocainã/crack sau chiar heroinã.