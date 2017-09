Termprod atentioneazã clientii rãu platnici sã îsi achite datoriile!

marți, septembrie 26, 2017, 3:00

Clientii restantieri fac viata grea furnizorului de agent termic din municipiul Vaslui. Chiar dacã datoriile sunt, în medie, de 200 lei/apartament, SC Termprod are nevoie urgentã de aceste sume pentru a achita furnitorii de gaze naturale, energie electricã, apã etc. Abonatii care îsi esaloneazã restantele scapã de notificãri si de cheltuieli de judecatã. Societatea a transmis deja în instantã 150 de dosare, din care 70 sunt în procedura de executare silitã.

În pragul anotimpului rece, una din prioritãtile SC Termprod Vaslui este recuperarea debitelor aferente facturilor la incãlzire. Banii sunt necesari pentru plata diferitilor furnizori, cum ar fi gaze naturale, energie electricã, apã etc. Majoritatea restantelor abonatilor dateazã din iarna trecutã si se ridicã, in medie, la circa 200 de lei. Sunt insã si cazuri in care proprietarii de apartamente nu si-au plãtit facturile mai multi ani la rand, iar restantele au ajuns in unele cazuri la aproximativ 5.000 de lei de apartament. Pentru recuparea banilor, societatea a emis deja 106 notificãri la clientii rãu platnici. De asemenea, in ultima perioadã, au fost transmise in judecatã 150 de dosare ale clientilor datornici, in jur de 70 de cazuri fiind in procedurã de executare silitã. Toma Tudoricã, directorul SC Termprod Vaslui, a spus cã toti clientii care au datorii pot trece pe la sediul unitãtii pentru a face esalonarea respectivelor sume. ‘ìSunt oameni care poate nu au posibilitate sã achite integral datoria. Sã vinã la noi, sã le facem esalonãri de platã, deoarece avem nevoie de acei bani sã ne onorãm furnizorii. Cei mai multi datornici ii avem in zona Avantului si Filaturii. Fac un apel si la abonatii din zonele centralelor de cvartal din zona Gãrii si Blocul nr. 311 sã vinã si sã isi achite facturile restante. Avem beneficiari ai sistemului centralizat de incãlzire care au fost actionati in instantã, iar acestia vor achita si cheltuielile de judecatã dacã nu fac esalonãri. Îi sfãtuiesc sã vinã la noi, pentru a nu cheltui niste bani in plus’, a spus Toma Tudoricã.

Oamenii nu solicita ajutoare de încalzire

Una din solutiile financiare pentru abonatii sistemului centralizat de incãlzire este reprezentatã de ajutoarele pentru incãlzirea locuintei. Iarna trecutã, au solicitat ajutoare in jur de 200 de persoane, desi mult mai multe familii sunt indreptãtite sã primeascã acest sprijin financiar. ‘Sunt niste bani care ar ajuta mult familiile cu probleme. Noi am prestat in iernile trecute servicii la un pret bun si nu vedem de ce clientii ar dori sã se debranseze, Fatã de anul trecut, avem un procent de 12% de debransãri. Se debranseazã familiile care pleacã definitiv din tarã, insã este o gresealã. Chiar dacã nu este locuitã, o clãdire trebie sã aibã un conform termic minim’, a explicat Toma Tudoricã.

22 de grade în apartamente

În prezent, reviziile la instalatiile de distribuire a agentului termic sunt finalizate in proportie de 90%. SC Termpord mai are 638 de abonati, in Cartierul 13 Decembrie, Zona Gãrii, Avantului, Filaturii, blocurile ANL din zona Industrialã, blocul de garsoniere de langã CET. ‘Programul de furnizare a cãldurii va incepe din data de 1 noiembrie. În functie de temperaturi, vor furniza cãldurã in regim non stop. Nu am avut probleme in iarna trecutã, iar temperatura medie din apartamente a fost de 20 – 22 de grade. Apã caldã se dã doar in zonele in care sunt blocuri ANL, pentru cã doar de acolo avem solicitãri. În restul orasului, oamenii nu au vrut apã caldã’, a mai spus Toma Tudoricã. În prezent, la societatea de termoficare lucreazã 16 angajati, din care trei cu program scurt. De la data de 1 noiembrie 2017 vor mai fi angajate 10 persoane pe duratã determinatã, muncitori care vor asigura mentenanta sistemului centralizat de incãlzire.