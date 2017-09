Taxele si impozitele vasluienilor, 98% încasate!

marți, septembrie 26, 2017, 3:00

Vasluienii mai au câteva zile pentru a-si achita taxele si impozitele locale pentru 2017. Bonificatiile financiare de 10% acordate persoanelor fizice si juridice pentru plata integralã a impozitelor pânã la 31 martie au adus 6,8 milioane de lei la visteria localã. Pentru a doua etapã de platã, municipalitatea si-a propus sã colecteze 3,2 milioane de lei. Dupã primele opt luni de executie bugetarã, gradul de realizare al încasãrilor din taxe si impozite este de 98%.

A doua etapã de platã a obligatiilor fiscale se incheie in data de 30 septembrie 2017. Însã, cum data de 30 septembrie cade intr-o zi de sambãtã, programul de platã se prelungeste panã in urmãtoarea zi lucrãtoare, adicã luni, 2 octombrie. Pentru a doua etapã de achitare a taxelor si impozitelor locale, Primãria Vaslui a programat la incasãri suma de 3,2 milioane de lei. Eugen Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui, a precizat cã panã la aceastã datã a fost incasat 1 milion de lei. ìDe regulã, persoanele juridice plãtesc obligatiile fiscale in perioada 28-30 septembrie. Noi credem cã vom realiza programul de incasãri aferent si pentru a doua etapã. Cat priveste persoanele fizice, majoritatea plãtesc impozitele panã la 31 martie, pentru a beneficia de bonificatia de 10%. În intervalul de timp dintre cele douã termene, noi incasãm sume de le contribuabilii care nu au plãtit la primul termen si, de asemenea, facem incasãri din procedurile de executare silitãî, a explicat Eugen Bot.

Program de încasari de 25,3 milioane de lei

Pentru anul curent, municipaltatea are un program de incasãri din taxe si impozite in sumã de 25.364.000 lei. În prima etapã de colectare a taxelor locale, contribuabilii vasluieni au achitat 6,8 milioane de lei. Suma mare vãrsatã la bugetul local se datoreazã faptului cã, in acest an, atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice au beneficiat de o bonificatie de 10%, dacã achitã integral sumele in primul termen de platã. Trendul pozitiv al colectãrilor de venituri la visteria localã se vede din executia buge tului local. Raportat la data de 31 august 2017, incasãrile din taxe si impozite au fost realizate in procent de 98%. ‘Sperãm ca, la sfarsitul anului sã atingem tinta de 96-98% incasãri din taxe si impozite, grad de realizare care se calculeazã la veniturile prognozate. Adresãm un apel contribuabililor sã vinã sã isi achite obligatiile fiscale la termenul de platã. În ultima perioadã, vasluienii au vãzut cã din taxele si impozitele plãtite se fac lucrãri in oras si, din acest motiv, vin si plãtesc’, a mai spus Eugen Bot.

Plata online intrã în a doua etapa

Cel tarziu panã la sfarsitul acestui an, contribuabilii vasluieni vor putea achita taxele si impozitele locale pe ghiseul.ro prin platã cu autentificare. În acest fel, contribuabilul poate intra in sistem sã consulte ce sume datoreazã autoritãtilor locale. În prezent, aceastã operatiune nu se poate face si se poate plãti pe ghiseul.ro numai dacã se cunoaste suma de achitat. ìNoi am fãcut toate demersurile necesare si vrem sã introducem plata cu autentificare pe ghiseul.roî, a explicat Eugen Bot. Din momentul in care va fi implementatã a doua etapã de platã prin ghiseul.ro, contribuabiliul va putea sã isi cunoascã electronic obligatiile fiscale. În aceastã etapã, contribuabilii vor putea trece pe la Primãria Vaslui pentru a solicita un nume de utilizator si o parolã. Singura conditie pentru realizarea plãtii taxelor si impozitelor online este ca respectivii contribuabili sã detinã un card bancar valabil. Sistemul national electronic de platã online cu cardul bancar permite plata online, prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de cãtre Centrul National pentru Managementul Societãtii Informationale, a obligatiilor fiscale locale existente. Acest site este securizat la inalte standarde privind tranzactionarea pe bazã de carduri bancare.