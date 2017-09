Taxarea contractelor part-time a «ras» aproape 1.500 de locuri de munca!

joi, septembrie 7, 2017, 3:00

Impozitarea contractelor cu normã partialã la nivelul salariului minim brut pe tarã a desfintat 1.498 contracte de muncã din judetului Vaslui. Minusul s-a înregistrat într-o singurã lunã, în conditiile în care noul impozit a fost introdus de la 1 august 2017. În prezent, în judet mai sunt înrtegistrate 9.543 contracte de muncã part-time. Patronatul local avertizase cã noul impozit este o mãsurã proastã si multe contracte de muncã cu 2, 4 sau 6 ore vor fi anulate.

În prima lunã dupã introducerea impozitãrii contractelor de muncã part-time la nivelul salariului minim brut pe tarã, in judetul Vaslui au dispãrut 1.498 contracte cu normã partialã. Dacã la 1 august 2017, datã la care a fost introdus noul impozit, in evidentele Inspectoratului Teritorial Judetean (ITM) Vaslui figurau 11.041 contracte de muncã active cu normã partialã, la 1 septembrie mai erau active doar 9.543 contracte. Practic, lipsa de bani pentru achitarea noilor taxe a determinat patronatul sã renunte, intr-o singurã lunã, la un numãr semnificativ de salariati. Dupã adoptarea mãsurii de impozitare a contractelor cu normã partialã. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, a subliniat cã decizia este una foarte proastã pentru mediul de afaceri si multe din aceste locuri de muncã cu 2, 4 sau 6 ore vor fi desfiintate. ‘Omul de afaceri nu are bani de unde sã achite un impozit dublu sau triplu. Reactiile vor fi cã se va renunta la acet tip de contracte de muncã. Dacã sunt constatate cazuri in care oamenii aveau contract de 4 ore si munceau 8 ori si erau plãtiti la negru, institutiile statului trebuiau sã aplice legea. Pentru o astfel de presupunere nu implementezi asa o mãsurã. Poate cã un antreprenor are de lucru pentru o persoanã doar douã ore. De ce sã nu poatã face acest lucru fãrã sã achite integral contributiile la pensie si sãnãtate?! Sunt cazuri in care o persoanã nu poate lucra 8 ore. Si asa ne confruntãm cu o lipsã acutã a fortei de muncã’, spunea Ovidiu Copacinschi. Salvarea economiei locale a venit tot din mediul privat. Luna trecutã, au intrat pe piatã 47 de noi angajatori, din care 37 din mediul privat. Cu o astfel infuzie de capital, numãrul angajatorilor activi din judetul Vaslui a crescut la 6.047, fiind inregistrati, in total, 54.483 salariati activi. Astfel, numãrul contractelor de muncã active cu normã intreagã a crescut, de la 48.644 contracte la inceputul lunii august, la 49.832 la inceputul lunii septembrie 2017.

Masura a intrat în vigoare de la 1 august 2017

Exceptie de la plata integralã a contributiilor pentru contractele part-time fac salariatii elevi, studenti, persoanele cu dizabilitãti, pensionarii si cei care cumuleazã venituri de cel putin nivelul salariului minim brut pe tarã garantat in platã. Noile reglementãri se aplicã incepand cu veniturile aferente lunii august 2017. Angajatii care au contracte de muncã partiale beneficiazã de aceleasi drepturi ca si cei cu normã intreagã. Atat salariatii incadrati cu contract de muncã full-time, cat si cei incadrati part-time beneficiazã de concediul de odihnã. Angajatul cu normã redusã are dreptul la concediu de odihnã anual de minimum 20 de zile lucrãtoare, care vor fi acordate proportional cu perioada efectiv lucratã, la fel ca in cazul angajatului cu normã intreagã. Chiar dacã au un contract cu mai putin de 8 ore pe zi, angajatii sunt asigurati la sãnãtate si in sistemul public de pensii. La calculul pensiei, insã, se tine cont de stagiul de cotizare, iar pentru veniturile obtinute in baza unui contract de muncã cu timp partial se calculeazã punctajul din venitul lunar.