Târgul Mesterilor Populari – editia a XV-a

Sfarsitul de sãptãmanã va fi marcat, la Vaslui, de mai multe evenimente, pe langã traditionalul Balci de Sfantã Maria si cea de-a XV-a editie a ‘Expo Zoo Agroind’, urmand a avea loc si cea de-a XIV-a editie a Targului Mesterilor Populari. La aceastã manifestare, intratã deja in circuitul national, si care se va desfãsura, in perioada 810 septembrie, in Parcul Copou, este asteptatã prezenta a peste 50 de mesteri populari din intreaga tarã, cei mai multi din judetul Vaslui, dar si din Arges, Suceava, Galati, Bacãu, Iasi, Cluj, Bistrita Nãsãud ori din Maramures, dar si din Republica Moldova. ‘La fel ca la editia precedentã, si-au anuntat participarea multi mesteri populari recunoscuti din judet, din tarã ori din Republica Moldova, expresie a faptului cã aceastã manifestare devine din ce in ce mai importantã la nivel national, dar si a intentiei noastre de descoperire de noi talente, in special locale. De altfel, acesta este si unul din obiectivele noastre declarate, de pãstrare a mestesugurilor populare si de transmitere a acestora cãtre noua generatie’, a declarat Lucian Onciu, directorul CJCPCT Vaslui, organizatorul evenimentului. Pe langã posibilitatea de admira si chiar de a achizitiona produsele mesterilor populari prezenti la acest targ de traditie, vasluienii, dar nu numai, sunt invitati sã asiste la evenimentele culturale pregãtite de organizatori. Astfel, vineri searã, in Parcul Copou, va concerta, incepand de la orele 18.00, Corala bãrbãteascã ‘Armonia’ din Constanta, iar sambãtã seara, de la aceeasi orã, pe scenã vor urca moldoveanca Zinaida Bolboceanu si grupul folcloric ‘Mugurel’, din Vaslui. Duminicã, de la orele 13.00, voia bunã va fi intretinutã de Ansamblul ‘Trandafir de la Moldova’, de la Husi, urmat de reprezentatia Ansamblului de dansuri ‘Hora Vasluiului’. Nu vor lipsi nici demonstratiile de mãiestrie din partea mesterilor populari, vizitatorii avand ocazia, in cele trei zile ale manifestãrii, sã-i vadã lucrand la roata olarului pe Daniel Ifrim, fiul cunoscutului Dumitru Ifrim, din Schitu Stavnic, judetul Iasi, si pe bucuresteanul Cristian Munteanu. Nici mostenirea culinarã popularã nu a fost uitatã, duminicã urmand a se desfãsura un concurs in acest sens, la care s-au inscris gospodine din mai multe zone ale judetului Vaslui. Ca de fiecare datã, Targul Mesterilor Populari este organizat de Consiliul Judetean Vaslui, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, in parteneriat cu Primãria municipiului Vaslui.