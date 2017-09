Sute de someri au intrat în acest an în concediu medical

luni, septembrie 11, 2017, 3:00

În cursul acestui an, Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui a achitat 519 concedii medicale somerilor, la fel ca si in anii precedenti. Pentru fiecare an, situatia se prezintã astfel: 1.515 concedii inregistrate in 2014, 1.069 in anul 2015 si 764 concedii medicale in anul 2016. În cazul somerilor, starea de incapacitate temporarã de muncã are mai multe implicatii. Spre exemplu, o persoanã poate sã primeascã mai multi bani pentru concediul medical decat cuantumul indemnizatiei de somer. Pentru stabilirea bazei de calcul, la concediile medicale se iau in calcul veniturile pe ultimele sase luni anterioare acordãrii concediului medical. Astfel, o persoanã care este in somaj doar de o lunã, panã la sase luni se ia in considerare salariul pe care l-a primit in campul muncii. Cum aceste venituri sunt mai mari, rezultã o valoare a concediului medical superioarã indemnizatiei de somaj. O altã particularitate a incapacitãtii de muncã a somerului vizeazã prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei. Mai exact, zilele de concediu medical se scad din perioada de somaj si, astfel, aceasta este prelungitã corespunzãtor. Somerii indemnizati trebuie sã anunte in scris AJOFM Vaslui despre aparitia stãrii de incapacitate temporarã de muncã si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneazã acesta. Toate aceste informatii trebuie transmise in termen de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical.