«Stranierii» investesc în apartamente

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Vasluieni care lucreazã in strãinãtate au relansat piata imobiliarã localã. În municipiul Vaslui, tranzactiile imobiliare au crescut cu circa 10%, cele mai achizitionate fiind apartamentele cu trei camere. În medie, un apartament costã in jur de 35.000 de euro, iar in urma negocierii dintre cele douã pãrti, pretul mai scade cu circa 5-10%. Cu toate acestea, specialistii din piata imobiliarã sustin cã, pentru muncipiul Vaslui, preturile de vanzare sunt foarte mari. De regulã, cele mai cãutate apartamente rãman cele din zona Traian. ‘Cei care au venit de afarã au achizitionat apartamentele cu banii jos. Cei care cumpãrã sunt familiile cu varsta de panã in 45 de ani, care au deja o casã in statul de rezidentã, dar preferã sã isi cumpere si in tarã un apartamentî, ne-a spus un agent imobiliar din municipiul Vaslui În perioada ianuarie – mai 2017, in judetul Vaslui au avut loc 2.944 de vanzãri de imobile. La nivel national, in primele cinci luni ale anului 2017 au fost inregistrate 234.525 de vanzãri. Cele mai multe contracte de vanzare – cumpãrare au fost inregistrate, in primele cinci luni ale anului 2017, in Bucuresti – 26.673, Cluj – 15.646 si Ilfov – 13.320. Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioadã sunt Sãlaj – 1.566, Gorj – 1.812 si Caras-Severin – 1.815. În judetul Vaslui, tot mai multi chiriasi au inceput sã isi cumpere apartamentele construite prin Agentia Nationalã pentru Locuinte (ANL). În perioada 2013 – 2016, in calitate de administrator de spatii locative, Locativa SRL Vaslui a vandut 27 de apartamente ANL, din care 12 numai in anul 2016.