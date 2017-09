Strada Republicii si Bazarul intrã în lucru

marți, septembrie 5, 2017, 3:00

Strada Republicii si noul Bazar sunt urmãtoarele proiecte de dezvoltare atacate de Primãria Vaslui. Documentatiile pentru cele douã investitii au fost finalizate, iar ofertele vor fi urcate pe SEAP pentru adjudecarea lucrãrilor. Pânã la sfârsitul anului, la ambele obiective vor începe lucrãrile. În paralel, municipalitate mai are în atentie si alte lucrãri din oras, printre care Garã II, Costache Negri, zona Teoclinik.

Strada Republicii din municipiul Vaslui va intra in acest an in reparatii capitale. În prezent, documentatia aferentã proiectului a fost finalizatã si, in perioada imediat urmãtoare, va fi organizatã licitatia pentru adjudecarea lucrãrilor. Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui, spune cã, in paralel cu executia lucrãrilor pe strada Republicii, este intocmitã si documentatia pentru moder nizarea strãzii Traian. Dupã ce se va incheia modernizarea strãzii Republicii va incepe lucrul in zona Traian, pentru a nu bloca in acelasi timp douã artere importante de circulatie din municipiul Vaslui. ìTot in acest an vom da drumul si la construirea noului Bazar. Oferta va fi urcatã pe SEAP si se va organiza licitatia de achizitie publicã. Practic, cu noile proiecte implementate, strada Decebal va deveni stradã de interior si va fi supusã la un amplu proces de moder nizare. Este vorba despre modernizarea cãii de rulaj, a trotuarelor, a iluminatului public, inlocuirea conductelor care traverseazã zona. Acest proiect va fi demarat anul viitor’, a spus Daniel Neacsu. Tot in acest an, municipalitate vrea sã termine lucrãrile din Zona Centralã, strada Nicolae Bãlcescu a fost deja asfaltatã si se continuã lucrãrile in Cartierul 13 Decembrie. Sala de Sport de pe Donici a fost finalizatã si se continuã lucrãrile in zona Garã II. Tot la capitolul dezvoltare, au fost scoase la licitatie lucrãrile pentru reabilitarea Parcului Tineretului, a fost semnat contractul pentru reabilitarea strãzii Costache Negri si a fost semnat contractul pentru licitatia lucrãrilor din zona Teoclinik. Investitia ìAmenajare Platformã Bazar si Targ Auto’ a fost initiatã in urma solicitãrilor celor care isi desfãsoarã activitatea intrun spatiu care nu oferã conditiile unui comert civilizat. În ultimii ani, la Primãria Vaslui au fost inregistrate circa 600 de solicitãri de obtinere de spatii comerciale. De asemenea, municipalitatea a primit un numãr mare de cereri din partea posesorilor de autovehicule de a se amenaja un targ adecvat, care sã asigure conditii minimale pentru comercializarea autovehiculelor. Ansamblul propus are douã functiuni de bazã: bazarul, cu o suprafatã de 11.454 metri pãtrati (mp), si Targul Auto, cu 7.825 mp. Zona bazar va cuprinde cinci hale cu spatii de circulatie tip culoar, o halã pentru tarabe, 56 tarabe, 4 hale pentru magazine, 64 celule magazin (23,50 mp), 7 celule magazin (18,70 mp), 8 celule magazin (9,00 mp), 4 magazine alimentare (40 mp), Pavilion administrativ, parcare cu 104 locuri pentru clienti. Zona Targului Auto va cuprinde o parcare cu 92 locuri pentru masini mici si 18 locuri pentru masini mari si spãlãtorie auto. În prezent, in actualul bazar isi desfãsoarã activitatea 125 de agenti economici, dotarea fiind formatã din mai multe tarabe si spatii de depozitare improvizate. Dupã ce bazarul va fi mutat pe noua locatie, actualul amplasament va fi redat spatiului verde aferent Parcului Tineretului.