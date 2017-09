Stadiul preluãrii fostei Unitãti Militare – top secret!

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Primãria din municipiul resedintã de judet nu renuntã la preluarea fostei unitãti militare din Vaslui. Dupã ce Consiliul Local Vaslui a adoptat o nouã hotãrâre cu privire la preluarea cazarmei, decizia executivului local a fost transmisã la Ministerul Dezvoltãrii. Însã, pânã la aceastã orã, municipalitatea nu a primit niciun rãspuns de la Bucuresti.

Primãria Vaslui continuã demer – surile pentru preluarea fostei unitãti militare. Dupã ce, la sfarsitul anului trecut, Consiliul Local (CL) Vaslui a adoptat o hotãrare privind preluarea cazarmei, executivul local a reluat procedura. Luni, 31 iulie 2017, CL Vaslui a aprobat o nouã hotãrare de completare a HCL nr. 41/27 octombrie 2016. Completarea a fost solicitatã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale, dupã ce dosarul a primit avizul favorabil de la Ministerul Apãrãrii. ßMinisterul Dezvoltãrii ne-a solicitat sã completãm solicitarea cu tot inventarul locatiei (suprafetele, clãdirile, arborii existenti etc.). De asemenea, trebuie ca zona sã fie intabulatã, proces de care nu ne ocupãm noi’, a explicat Eduard Lãcãtusu, secretarul Primãriei Vaslui. La aceastã datã, municipalitatea a transmis la Ministerul Dezvoltãrii noua hotãrare a executivului local, la care a fost adãugatã anexa cu toate detaliile solicitate. ßNoi mentinem legãtura deschisã cu toate ministerele implicate. Panã acum nu am primit niciun rãspuns referitor la ultima decizie adoptatã in CL Vaslui’, a spus Eduard Lãcãtusu. Reamintim cã in sedinta CL Vaslui din luna octombrie 2016, consilieri locali au aprobat o hotãrare privind preluarea imobilului 363 Vaslui – Cazarmã, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii in domeniul public al municipiului Vaslui si in administrarea CL Vaslui. Pentru valorificarea suprafetei de 17,70 hectare teren, situatã in centrul municipiului Vaslui, se propune realizarea, intr-un termen de 20 de ani, a unui complex de servicii comunitare, pe o suprafatã de 7,70 hectare care va cuprinde Directia de Asistentã Socialã – serviciu public cu personalitate juridicã, ordonator tertiar de credite, aflatã in subordinea primarului, centre sociale si medico-sociale (cantinã socialã, centru si cãmin pentru persoane varsta a III-a, adãpost victime violentã domesticã, adãpost pentru oamenii strãzii, centru pentru copii, cresã/grãdinitã, ingrijiri paliative, balneofizioterapie), Centru cultural, spatii si zone de agrement, salã de sport, spatii verzi, cãi acces, locuri parcare. Tot in locatia fostei unitãti militare, pe o suprafatã de 10 hectare, se va infiinta un parc – grãdinã botanicã.