Solutii pentru decongestionarea pietei din Bârlad

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Haosul din piata cetralã a Bârladului, unde zilnic aproape 5.000 de masini se înghesuie pe unde apucã, ar putea dispãrea în scurt timp. Noua administratie vine cu o solutie pe cât de ingenioasã, pe atât de simplã, însã rãmâne întrebarea de ce ani la rând zona care le-a întins la maximum nervii soferilor nu s-a bucurat de atentia nimãnui. Rãspunsul este simplu: nimeni nu a avut interes iar la piata s-a fãcut mereu o administratie pe genunchi.

Infrastructura rutierã a Pietei ßSf. Ilie’ din Barlad va suferi modificãri esentiale dupã ce, atat primarului orasului, cat mai ales riveranilor din zonã le-a ajuns cutitul la os si au cerut mãsuri concrete de decongestionare a traficului. Iulian Bica, noul director executiv al Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad, si-a prezentat edilului-sef un plan de reorganizare a perimetrului pietei centrale. Numai cã, surprizã: in evidentele directiei, desi le administrau de drept, nu figurau sute de locuri de parcare, fãrã a mai vorbi de cele mai noi constructii din zona de incidentã. Deci, fãrã un inventar actualizat, nu se putea regandi eficient sistematizarea atat de doritã de toti. Primul pas a si fost fãcut, in sensul cã, in prima sedintã de Consiliu Local de la revenirea din vacantã a alesilor, s-a cerut, in sfarsit, includerea in domeniul public a 34 de suprafete de teren pe care se aflã amplasate tot atat de multe chioscuri, reunite in zona pietei engross. Adicã, panã acum suprafetele in cauzã, in acte, erau ale… nimãnui! ßLa fel am constatat si in privinta foarte multor locuri de parcare, care nu sunt nici in domeniul public, nici in administrarea noastrã. Trebuie sã rezolvãm si aceastã chestiune, pentru a sti exact cum vom gandi, in amãnunt resistematizarea infrastructurii. Se produc blocaje, apar nemultumiri, in special din partea riveranilor, iar uneori este aproape incredibil cat de greu se iese din piatã. Si asta urmare a unui flux tot mai mare de masini. Vorbim aici de un numãr cuprins intre 3.000 si 5.000 de autoturisme care plãtesc zilnic parcarea, dar la care se adaugã si plãtitorii de abonamente, precum cu riveranii care intrã si ies ori de cate ori au nevoie in zona pietei. Prin urmare, de pe 15 septembrie vom incepe lucrãrile pentru amenajarea unor sisteme automate de bariere, prevãzute cu camere video de recunoastere a numerelor autoturismelor. Sistemul este destul de complex, motiv pentru care, o perioadã, va merge in paralel cu taxarea actualã, pentru a vedea unde anume suportã corecturi, modificãri si unde nu’, ne-a declarat Iulian Bica, directorul executiv al DAPPC Barlad. Pentru a facilita felul in care se intrã sau se iese din parcãrile pietei, administratia s-a gandit la mai multe modalitãti de platã, inclusiv cea a SMS-ului, a cartelelor sau jetoanelor sau chiar a ticketing-ului atat de folosit in parcãrile mall-urilor din tarã.