Sofer de lux pe strãzile Vasluiului

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Portofoliul amenzilor neîncasate la bugetul local al municipiului Vaslui este de 11 milioane lei. Pentru acest an, programul din amenzi la bugetul local este de 2,6 milioane lei. Pe actuala legislatie, o mare parte a amenzilor este imposibil de recuperat. Circa 60% dintre datornici nu au venituri sau bunuri în proprietate si nu pot fi executati silit. În aceastã situatie este un vasluian care are de achitat 30.000 lei din amenzi, dar se plimbã pe strãzile orasului!

Încasarea amenzilor la bugetul local al municipiului Vaslui rãmane o operatiune greu de realizat. În prezent, debitele la visteria localã din diferite tipuri de amenzi se ridicã la 11 milioane de lei. Pentru cã specialistii din cadrul Serviciului Financiar din cadrul Primãriei Vaslui stiu faptul cã, intr-un singur an, incasarea acestei sume este imposibil de realizat, la intocmirea bugetului se face un program de incasãri cu sumele care pot fi practic recuperate. Pentru anul curent, in bugetul local este prins un program de realizat din amenzi care este in valoare de 2,6 milioane de lei. Eugen Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui, a precizat cã, panã la aceastã datã, a fost incasatã din amenzi suma de 2.124.000 de lei. ‘Problema cu care ne confruntãm noi, la nivel de primãrie, in colectarea amenzilor este intalnitã in toatã tara. La nivel national, se incaseazã anual doar un procent de 20% din amenzi. Spre comparatie, in Uniunea Europeanã, amenzile sunt colectate la buget in proportie de 80%. Foarte important este faptul cã 60% dintre persoanele care au de achitat amenzi nu au bunuri in proprietate sau venituri urmãribile. În acest fel, ne este foarte greu sã recuperãm acesti bani’, a spus Eugen Bot.

În cinci ani, amenzile se prescriu

În afarã de programul de venituri stabilit pentru colectarea amenzilor, restul sumei datorate bugetului local din amenzi este in diferite etape ale executãrii silite. Persoanele amendate primesc notificãri, li se pun popriri pe conturi, se scot bunurile din proprietate de licitatie publicã etc. ‘Problema este cã administrarea acestor sume constã in foarte multe documente care trebuie fãcute pentru ca aceste sume sã nu se prescrie. Scopul nostru este sã incasãm acesti bani la bugetul local. Cu actualul cadrul legislativ, nu se poate incasa mai mult din amenzi’, a explicat Eugen Bot. Spre exemplu, multi vasluieni care au venit din strãinãtate au primit amenzi rutiere pe care nu le-au achitat. Cum la nivel national nu existã un sistem informatic ca in alte tãri, care la iesirea din tarã sã identifice astfel de debite, respectivele persoane au plecat fãrã probleme in tãrile de rezidentã. Astfel, incasarea amenzilor care le-au fost acordate este greu de realizat. Cum in cinci ani amenzile se prescriu, sunt sanse mari ca ‘stranierii’ sã nu plãteascã nicio amendã. Spre exemplu, in municipiul Vaslui existã un conducãtor auto care a contabilizat amenzi rutiere in valoare totalã de 30.000 de lei. Cum aceastã persoanã nu are pe numele ei nici masina, nici un imoblil, salariu etc., recuperarea banilor este imposibilã.