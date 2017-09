Sindicalistii vasluieni au fãcut praf legea salarizãrii

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice a creat derutã si multi nervi în rândul bugetarilor. Liderii de sindicat sustin sã salariatii sunt nemultumiti, iar în loc de majorãri de salarii, vor fi operate scãderi. Sindicalistii din sãnãtate avertizeazã cã prin noua lege le vor fi reduse substantial sporurile. Lucrãtorii din asistentã socialã se plâng cã nu existã o grilã unicã de salarizare, iar angajatii sunt plãtiti în baza a patru anexe. Si finantistii sustin cã este posibil sã aibã salarii mai mici, în timp ce în mediul privat sunt temeri cã lefurile nete vor fi mai mici prin transferul contributiilor la salariat.

Sindicalistii din cadrul CNSLR Frãtia Vaslui au avut, ieri, discutii cu autoritãtile judetului in cadrul Sedintei de Dialog Social. La discutii au participat lideri de sindicat din sãnãtate, asistentã socialã, finante publice, constructii de masini. Gheorghe Croitoru, presedintele CNSLR Frãtia Vaslui, a descris starea de nemultumire din randul salariatilor, alimentatã de faptul cã unele probleme treneazã de multã vreme. Este vorba despre douã acte normarive care vizeazã activitatea sindicalã si relatiile de muncã, subiecte care, in timpul ultimei campanii electorale, au fost extrem de… ‘folositeî de cãtre politicieni. Gheroghe Croitoru le-a reamintit prefectului judetului Vaslui, Eduard Popica, si lui Cirprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean, cã cele douã acte normative au fost modificate abuziv in timpul Guvernului Boc si cã se asteaptã ca noul Guvern sã opereze schimbãrile pe care le-a promis. ‘A trecut mult timp de la instalarea noului Guvern si avem parte doar de o mimare a dialogului social. Cele cinci confederatii de la nivel national au emis puncte de vedere comune pentru modificarea celor douã acte normative. Aceste initiative nu au fost aduse insã la cunostinta patronatelor. Ministerul Dialogului Social si Ministerul Muncii au fãcut unele propuneri de modificare a legislatiei, dar acestea contravin intereselor sindicatelor. Panã ne vom posta in fata Prefecturii Vaslui, am zis sã uzãm de dialogul social’, a spus Croitoru.

Legea salarizarii, contestata de sindicalisti

Însã principalul subiect care ii nemultumeste pe sindicalisti este noua lege a salarizãrii din aparatul bugetar. Sindicalistii sustin cã aplicarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice va conduce la unele diminuãri ale veniturilor, sporurilor, anularea bonurilor de masã etc. ‘Legea a dat nastere la dispute intre categorii socioprofesionale. Este un act normativ fãcut pe genunchi, care va avea efecte negative asupra unor categorii de salariati. Cerem ca Guvernul sã gãseascã solutii la toate solicitãrile formulate de noiî, a subliniat Gheorghe Croitoru. Sindicalistii au precizat cã transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat va conduce, de asemenea, la diminuarea venitului net actual al salariatilor. Sindicalistii au cerut ca ministri sã se mute din platourile de televiziune in grupurile de lucru, iar transferul de contributii sã aibã la baza un proiect de lege. Daniele Clãtinici, liderul Sindicatului ‘Sanitasî Vaslui, a spus cã la 60 de zile de la intrare in vigoare a legii salarizãrii trebuia intocmit un registru al sporurilor din sãnãtate, lucru care nu s-a realizat. Sindicalistii din sãnãtate sustin cã noua lege a salarizãrii diminueazã sporurile la 30% din salariu brut de bazã, lucru care va conduce la diminuarea salariilor. ‘Prin aceastã lege nu se aplicã o politicã unitarã de salarizare. Noi nu avem parghii de dialog la minister, iar ministru Sãnãtãtii nu vine la intalnirile cu sindicatele. Negociem din luna ianuarie contractul colectiv de muncã pe sector si nici acum nu l-am incheiat ‘, a punctat Daniela Clãtinici.

Asistentii sociali, multumiti de legea salarizarii

Gicã Cretu, reprezentantul Sindicatului din cadrul Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilulu Vaslui, a spus cã noua lege a salarizãrii a bulversat salariatii. În prezent nu existã o grilã a salarizãrii unice in asistenta socialã si se lucreazã conform unor anexe la lege. O parte din salariati sunt functionari publici, plãtiti de la CJ Vaslui, personalul contractual este plãtit de CJ Vaslui, asistentii sociali si asistentii maternali sunt plãtiti conform noii legi a salarizãrii, in timp ce asistentii din centrele sociale nu sunt incadrati in niciuna din aceste categorii. ‘Sunt colegi de birou care fac aceeasi muncã si primesc salarii diferite. Salariatii ne preseazã sã gãsim solutii, sã fie adoptatã o grilã de salarizare unicã in asistenta socialã’, a spus Gicã Cretu. Un semnal de alarmã a tras si Mihai Bilan, reprezentant al Sindicatului din Finantele Publice Vaslui. Conform noii legi, salariatii ANAF ocupã functii de stat si, in prezent, este in curs procesul de reangajare al salariatilor. ‘La finalul procesului de reangajare vom sti exact ce pozitie adoptãm. Dupã unele calcule ale noastre, existã riscul sã avem salariile diminuateî, a explicat Mihai Bilan. Sandu Galitei, din cadrul Sindicatului de la Rulmenti Barlad, a spus cã salariatii din privat se tem cã in urma transferãrii contributiilor sociale la angajat sã nu fie operatã si o scãdere a salariul net. Liderul de sindicat a cerut ca impozitul pe tichetele de masã sã fie eliminat, iar pentru sumele compensatorii care se acorda salariatilor cand sunt disponibilizati sã nu mai fie aplicate taxele sociale. ‘Este important cã mai intai sã discutãm cu autoritãtile, iar dacã nu gãsim o solutie, atunci vom iesi in stradã î, a concluzionat liderul de sindicat.