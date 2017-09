Sfârsit de vacantã aglomerat la frontiera de est a tãrii. Albita, în continuare cel mai tranzitat punct de trecere

vineri, septembrie 1, 2017, 3:00

Având în vedere cã este sfârsit de sezon estival, în aceastã perioadã, se preconozeazã o crestere a valorilor de trafic atât pe sensul de iesire din tarã, cât si pe cel de intrare, fapt pentru care conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi a luat mãsuri pentru asigurarea unui control operativ si fluent în toate punctele de trecere de la frontiera de est. În continuare, se mentin mãsurile de supraveghere sporitã a frontierei de stat în vederea prevenirii si combaterii migratiei ilegale.

Încã de la inceputul sezonului estival, pentru reducerea timpilor de asteptare si asigurarea unui control operativ, conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã (ITPF) Iasi a dispus toate mãsurile aflate in competenta institutiei. Ca urmare a mãsurilor dispuse in aceastã perioadã in punctele de trecere a frontierei existente la granita de est, media timpilor de asteptare a fost de 20 minute in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita – care a fost si de aceastã datã cel mai aglomerat punct, si 5-10 minute in celelalte PTF-uri. Pentru fluidizarea traficului, s-a suplimentat numãrul politistilor de frontierã care desfãsurã activitãti la controlul documentelor si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor; astfel, in aceastã perioadã, aproximativ 1.100 politisti de frontierã desfãsoarã, zilnic, activitãti de supraveghere si control a frontierei de stat. De mentionat cã se foloseste la maxim infrastructura punctelor de trecere a frontierei, in limita configuratiei acestora. În functie de valorile de trafic, in fiecare punct de trecere a frontierei vor fi create fluxuri suplimentare de control, pe sensul de intrare sau iesire din tarã, dupã caz. Pentru rezolvarea, in comun, a problemelor turistilor, dar si ale localnicilor au fost optimizate relatiile de conlucrare si colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu autoritãtile de frontierã ale statelor vecine, precum si cu administratia publicã localã. De asemenea, pentru rezolvarea situatiilor deosebite si fluidizarea fluxului, la nivelul structurilor ITPF Iasi au fost mentine in stare de operativitate toate mijloacele de comunicatii si informaticã, iar personalul din subordine a fost pregãtit sã intervinã rapid in zona de competentã. Nu in ultimul rand, s-a asigurat supravegherea sporitã a frontierei de stat, prin aplicarea mãsurilor legale pentru prevenirea si combaterea infractionalitãtii transfrontaliere. În perioada sezonului estival (01.06- 29.08.2017), la frontiera de est au fost inregistrate peste 2,5 milioane treceri de persoane, din care 1,275 milioane pe sensul de iesire din tarã si 1,275 milioane pe sensul de intrare in tarã, si peste 7 milioane mijloace de transport. Din cele 2,5 milioane treceri de persoane, aproximativ 1,38 milioane au fost cetãteni UE iar 1,12 milioane, cetãteni non-UE În ceea ce priveste punctele de frontierã, cele mai tranzitate, in perioada supusã analizei, au fost PTF Albita (893.000 treceri) si Sculeni (568.000).

Recomandari pentru sfârsit de vacanta

Sfarsitul lunii august coincide cu incheierea perioadei de vacantã, petrecutã de cetãteni din Republica Moldova in afara granitelor tãrii de origine, de cei care se intorc la muncã in state ale UE sau de cursantii unor institutii de invãtãmant din tarã, fapt care, iarãsi, va determina o crestere a traficului de cãlãtori la frontiera de est, pe care sunt operationale 6 puncte rutiere de trecere a frontierei, cu 30 de fluxuri de intrare in tarã si 28 de fluxuri de iesire din tarã deschise. Cele mai mari valori de trafic sunt inregistrate in punctele Albita si Sculeni, fapt pentru care se recomandã utilizarea si a celorlalte puncte de trecere deschise traficului de la granitã, astfel incat sã se preintampine aparitia suprasolicitãrilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui numãr mare de cãlãtori, intr-un timp foarte scurt. Iatã punctele de frontierã existente pe frontiera romano-moldoveanã: * Pe raza judetului Galati: PTF Oancea (rutier) – corespondent Cahul, R. Moldova; PTF Galati (rutier) – corespondent Giurgiulesti, R. Moldova; * Pe raza judetului Iasi: PTF Sculeni (rutier) – corespondent Sculeni, R. Moldova; PTF Iasi (feroviar) – corespondent Ungheni; * Pe raza judetului Botosani: PTF Stanca (rutier) – corespondent Costesti, R. Moldova; PTF Rãdãuti Prut (rutier) – corespondent Lipcani, R. Moldova; * Pe raza judetului Vaslui: PTF Albita (rutier) – corespondent Leuseni, R. Moldova.