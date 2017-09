Serviciul de Pasapoarte Vaslui, felicitat pentru «eficienta în relatia cu cetãtenii»

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Salariatii Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) al judetului Vaslui au fost felicitati de directorul Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef de politie Catela-Claudia Vasile, pentru modalitatea de inregistrare si solutionare a cererilor de pasapoarte, raportat la resursele umane si logistice disponibile. ‘Tinand cont de aceste aspecte, vã informez cã v-ati evidentiat in activitate ca serviciu de pasapoarte cu grad inalt de eficientã in relatia cu cetãtenii. În acest context, vã multumesc pentru efortul depus si vã asigur, in continuare, de sprijinul neconditionat pentru desfãsurarea in conditii optime a activitãtilor curente’, precizeazã directorul Catela-Claudia Vasile. De mentionat cã, numai in luna august, SPCEEPS Vaslui a inregistrat 3.811 cereri, fiind eliberate 3.655 de pasapoarte simple.