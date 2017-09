Seratã literarã de exceptie, la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul ‘Vasile Parvan’ organizeazã, vineri, 29 septembrie, un eveniment de inaltã tinutã, Serata literarã ‘Alexei Mateevici. Limba noastrã-i o comoarã’. Evenimentul se bucurã de participarea unor invitati de marcã din Republica Moldova – profesor poet Ioan Gãinã, directorul Muzeului memorial ‘Alexei Mateevici’ din Zaim, Chisinãu, si din tarã – profesorii Stefan Andronache si Vladimir Radu, din Tecuci, pc. pãrinte protopop al Tecuciului Gheorghe Joghiu, preot paroh Stelian Chirvase, profesor Gruia Novac si corul de elevi ai Scolii gimnaziale ‘Alexei Mateevici’ din Movileni, Galati. Programul variat si bogat al seratei literare – recital de muzicã si versuri, discursuri comemorative, prezentarea cãrtii ‘Scrieri de pe frontul romanesc’ de Alexei Mateevici, miniexpozitie fotodocumentarã ‘Itinerariile prin Romania ale preotului poet Alexei Mateevici’, proiectie ‘Alexei Mateevici pe mealegurile tecucene si vrancene’ – il aduce in centrul atentiei pe preotul poet Alexei Mateevici (1888 – 1917), de la a cãrui trecere in eternitate s-au implinit 100 de ani. S-a impus in literaturã ca poet (cunoscut mai ales prin poezia-imn ‘Limba noastrã’), traducãtor (prozã si poezie traduse din Cehov, A. K. Tolstoi, S. I. Nadson, G. R. Derjavin, M. Lermontov, A. S. Puskin) si autor al unor studii de etnografie si folclor, istorie, filosofie si teologie, destinul acestei personalitãti s-a legat de transeele de la Mãrãsesti, in timpul Primului Rãzboi Mondial, dar si de unirea Basarabiei cu Romania (25 – 28 mai 1917).