Senatorii au votat plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului

miercuri, septembrie 27, 2017, 3:00

Senatul a votat, la începutul sãptãmânii, în calitate de primã Camerã sesizatã, proiectul de aprobare a ordonantei de urgentã privind plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului la suma de 8.500 de lei pe lunã.

Proiectul de lege a fost votat cu 72 voturi ‘pentru’, 30 ‘impotrivã’ si patru abtineri. ‘E o ordonantã pe care Guvernul a gandit-o superficial. E o politicã represivã la adresa familiei si la adresa cresterii natalitãtii (…) Nu doar grupul liberal a sesizat aspectele de constitutionalitate. Sunt foarte multi cei care le-au sesizat. Din pãcate, Avocatul Poporului, prietenul PSD, nu a inaintat sesizarea noastrã la Curtea Constitutionalã si, evident, dacã ordonanta va fi votatã, va exista o sesizare la CCR (…) Sunt afectate indemnizatii in platã, ceea ce nu este deloc corect (…) A fost o ordonantã care nu justifica deloc urgenta, dat fiind faptul cã spuneti cã sunt afectate de aceastã mãsurã doar cateva sute de persoane. Eu cred cã este o obrãznicie din partea Executivului sã tratezi familiile ca pe asistati sociali. Nimeni nu stã nici la usa PSD, nici la usa ALDE sã cearã acesti bani, pentru cã PSD sau ALDE ii au in buzunar si doresc sau nu doresc sã ii dea’, a spus Alina Gorghiu (PNL) la dezbaterea proiectului de lege. Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, in timpul dezbaterilor, cã legea va duce la realizarea unei ‘corectitudini’ si la ‘corectarea derapajelor’. ‘Eu nu am vãzut aceastã ordonantã ca fiind o lege care sã plafoneze, ci care sã realizeze o corectitudine in ceea ce priveste indemnizatia pentru cresterea copilului. Banii nu sunt ai PSD, nici ai PNL, dar niciun leu nu se poate distribui decat potrivit legislatiei pe care Parlamentul Romaniei o aprobã. Si aceastã lege asta vine sã facã: sã corecteze derapajele’, a afirmat Andronescu.