«Scutiri de taxe si impozite, nu amenzi pentru cel mai important investitor, românii din strãinãtate!»

miercuri, septembrie 20, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu atrage atentia asupra politicii iresponsabile, de alungare a conationalilor, promovatã de statul român prin mãsurile abuzive cuprinse în noul Cod Fiscal. Olteanu sustine cã românii de peste granite reprezintã cel mai important investitor din tarã si cã acestia trebuie sã fie tratati cu respect pentru zecile de miliarde de euro trimise acasã, în orasele si satele sãrãcite de incompetentã si furt. În cadrul unei declaratii în plenul Camerei Deputatilor, Daniel Olteanu i-a cerut prim-ministrului Mihai Tudose sã vinã în fata Parlamentului cu un plan concret de mãsuri, prin care românii de peste hotare sã fie stimulati sã se întoarcã în tarã si sã îsi reîntregeascã familiile. Pe lângã oferirea de facilitãti fiscale tuturor celor care îsi trimit în tarã salariile cîstigate în strãinãtate, deputatul liberal considerã cã si profiturile companiilor de stat, cel putin în parte, pot fi utilizate pentru crearea unui fond care sã sustinã acest demers.

‘Sunt, realmente, rãvãsit de miile de mesaje primite ca urmare a declaratiei de sãptamana trecutã din plenul Parlamentului, referitoare la abuzul pe care statul roman il pregãteste la adresa romanilor din strãinãtate. Din pãcate, pentru multi dintre romanii nostri, decizia statului de a-i mai pune sã completeze incã un formular, sub amenintarea unor amenzi si a unor dosare penale, a fost picãtura care a umplut paharul. Foarte multi au fost cei care mi-au comunicat cã nu se vor mai intoarce in tarã si cã isi vor lua cu ei, definitiv, si copiii. Poate sunã dur, dar acei politicieni, acei guvernanti, acei angajati ai statului care gandesc astfel de mãsuri nu fac altceva decat sã dea foc tãrii. În anumite zone ale lumii, stiti foarte bine, este o politicã de stat repatrierea conationalilor. La noi, este o politicã de stat alungarea conationalilor’, a declarat deputatul Daniel Olteanu, care a mentionat cã i-a solicitat premierului Mihai Tudose sã propunã mãsuri concrete, destinate romanilor de peste granite, arãtand ca sursã de finantare profiturile de miliarde de lei ale companiilor de stat. ‘Sãptãmana aceasta, am transmis o interpelare cãtre domnul prim-ministru Mihai Tudose, prin care solicit Guvernului sã vinã in fata Parlamentului cu un pachet concret de mãsuri prin care romanii plecati in afara tãrii sã fie stimulati sã revinã acasã. Atrag atentia cã aici nu mã refer la inventarea unor noi dosare, prin care sã ajungem la alte formulare, ci la stimulente concrete, dintr-un buget care sã fie stabilit anual. De unde bani? Vã rog sã folositi pentru asta profiturile de miliarde de lei ale companiilor de stat, bani pe care acum ii duceti la buget si care vor dispãrea in cateva luni. În loc sã confiscati profiturile Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz, folositi-le pentru a oferi facilitãti romanilor din strãinãtate, care nu fac altceva decat sã investeascã in tara lor. Romanii care au plecat in strãinãtate sunt cel mai important investitor al nostru, cu zeci de miliarde de euro trimise acasã, bani care au ajuns in orasele si satele sãrãcite de incompetentã si furt. Vã rog sã tratãm acest investitor cu respectul care i se cuvine, nu ca pe o rudã de care vã amintiti doar cand vreti sã-i mai cereti bani, fãrã a oferi nimic in schimb, doar promisiuni rãsuflate. Dacã putem sã oferim facilitãti fiscale uriase companiilor strãine, de ce nu putem oferi aceste facilitãti fiscale romanilor care isi trimit in tarã salariile? Nu vreau sã precizez nume de companii, pentru care suntem gata sã asternem covorul rosu. Nu vreau nici sã le minimizez importanta lor realã. Dar vã rog sã facem acest efort si sã profitãm de capitalul nostru uman si financiar si, dacã avem de unde oferi scutiri de taxe si impozite, sã le oferim romanilor, pentru banii pe care ii repatriazã si ii cheltuie in tarã, pentru constructia, achizitia sau reabilitarea unor imobile, dar si pentru investitii, inclusiv in educatia copiilor’, a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.