Scoalã veche, scoalã nouã…

În ultima lunã, administratorii unitãtilor de învãtãmânt din judet au tras tare, alãturi de autoritãtile locale, si au reusit sã igienizeze si sã facã curãtenie în vederea începerii, în bune conditii, a noului an scolar. În sase scoli si o grãdinitã, elevii vor începe cursurile în localuri noi, alte 14 unitãti urmând a fi reabilitate sau extinse în viitorul apropiat, cu finantare prin PNDL. Pe de altã parte, si în acest an sunt prezente aceleasi probleme legate de avizele sanitare sau cele de securitate la incendiu, care lipsesc pentru majoritatea scolilor vasluiene.

Cu cateva zile inaintea inceputului noului an scolar, aproape trei sferturi dintre unitãtile de invãtãmant din judetul Vaslui finalizaserã lucrãrile de igienizare si curãtenie, astfel incat cursurile sã inceapã sub cele mai bune auspicii. Practic, administratorii scolilor, fie cã a fost vorba de conducerea unitãtilor de invãtãmant, fie de autoritãtile locale, s-au implicat mai mult in ultima parte a vacantei de varã, dat fiind cã, in urmã cu doar 3 sãptãmani, doar 14,35% din cele 722 unitãti scolare din judet raportaserã finalizarea igienizãrii si curãteniei, si mai putin de 60% erau in stadiu avansat, cu peste 80% din lucrãri efectuate. Mai sunt insã si cateva scoli unde aceste lucrãri sunt mult intarziate, nu din rea vointã, ci pentru cã respectivele localuri urmeazã sã intre in renovare, ca urmare a accesãrii, de cãtre primãrii, a fondurilor necesare, prin PNDL. În unele cazuri, de exemplu, pentru lucrãri de montare de centrale termice, activitatea unitãtilor de invãtãmant a fost restransã doar intr-un corp de clãdire, restul urmand a fi reabilitat, ori, pe durata lucrãrilor, elevii vor invãta in alte locatii, inclusiv in cãmine culturale. În total, este vorba de 14 unitãti de invãtãmant care vor fi reabilitate prin PNDL, iar in unele cazuri, la Averesti, Banca sau Ciocani, constructorii s-au apucat deja de treabã. Sunt insã si elevi care in acest an scolar vor invãta in unitãti noi, chiar in debutul noului an scolar urmand a fi inaugurate scolile din Bãcesti, Bogdãnita, Delesti, Suletea, o scoalã si o grãdinitã din Zorleni, si, in mai putin de o lunã, scoala din Rãdeni, comuna Dragomiresti. În acelasi timp, rãmane eterna problemã a scolilor fãrã autorizatie sanitarã sau, cel mai grav, de securitate la incendiu. În ceea ce priveste autorizarea sanitarã a celor 722 de unitãti de invãtãmant preuniversitar de stat, dintre care 7 particulare, doar 59,86% dintre acestea au primit, din partea DSP, avizele sanitare. La acestea se adãugã scolile care vor intra in reabilitare prin PNDL, si care, chiar dacã initial avuseserã astfel de avize, ele au fost restrase in vederea reautorizãrii dupã finalizarea lucrãrilor. În schimb, din cele 238 de clãdiri cu destinatie invãtãmant care, conform legii, trebuie supuse autorizãrii de cãtre ISU, doar 18,49% au primit avize de securitate la incendiu. Asta in ciuda faptului cã termenul final de depunere a documentatiilor in acest sens expirã la sfarsitul acestei luni. Motivul este cã, de cele mai multe ori, costurile conformãrii la cerintele legale in vederea avizãrii de securitate la incendiu sunt de multe ori prohibitive pentru autoritãtile publice locale in subordinea cãrora se aflã respectivele scoli.