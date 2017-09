Scoalã nouã inauguratã la Zorleni

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Ieri, in prima zi a noului an scolar, la Zorleni, cea mai mare comunã din judetul Vaslui, a fost inauguratã o nouã scoalã ge neralã, in prezenta presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a primarului comunei, Paula Hultoanã, a inspectorului general al ISJ Vaslui, prof. Gabriela Plãcintã, a consilierilor locali PSD, precum si a deputatului PSD de Vaslui Ana Birchall, care a jucat un rol determinant in reluarea lucrãrilor la imobilul scolii. Astfel, in ultimii ani, ca urmare a intrebãrilor si interpelãrilor adresate conducerii Ministerului Educatiei, Ana Birchall a reusit deblocarea si reluarea lucrãrilor la scoala din Zorleni, care fuseserã aban donate in 2012, astfel cã aceastã unitate de invãtãmant sã fie finalizatã iar cei aproximativ 570 copii din comunã sã poatã invãta in conditii moderne. ßAm spus de fiecare datã cã accesul la un sistem de invãtãmant de calitate nu reprezintã in niciun caz o favoare, ci o obligatie pe care trebuie sã o asigurãm copiilor nostri din prima panã in ultima zi de scoalã. Fiecare leu alocat pentru o mai bunã educatie oferitã copiilor, indiferent cã se aflã in mediul rural sau urban, nu reprezintã o cheltuialã, ci o investitie in prezent si, mai ales, in viitorul nostru’, a declarat Ana Birchall.