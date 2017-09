Scoala din Pogonesti, printre cele 30 de unitãti care au început anul scolar în Digitaliada

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

Datoritã rezultatelor încurajatoare înregistrate în editia pilot din 2016, Fundatia Orange a anuntat dezvoltarea programului Digitaliada si în anul scolar 2017-2018. Astfel, 30 de scoli de la sate intrã în noul an scolar cu laboratoare digitale complet echipate si cu materiale digitale educative pentru Matematicã si Informaticã. 82 de profesori din cele 30 de scoli au participat la sesiuni de formare si au acces la aplicatiile educative instalate pe tablete si la 124 de proiecte didactice adaptate. 3.400 de elevi din mediul rural au acces permanent la laboratoarele dotate cu 826 tablete, 31 de laptopuri, 28 de videoproiectoare si ecrane de proiectie.

Pentru a creste performantele scolare ale elevilor si pentru a-i pregãti pentru oportunitãtile viitorului, Fundatia Orange a investit în programul Digitaliada de la debut si pânã acum 800.000 euro. Programul promoveazã educatia digitalã si încurajeazã utilizarea la clasã a metodelor de lucru interactive si a continutului digital educativ, pentru a creste performantele scolare ale elevilor. Programul include platforma Digitaliada.ro si un proiect dedicat scolilor din mediul rural. Platforma www.digitaliada.ro încurajeazã crearea si postarea online de continut digital educativ în limba românã ce poate fi folosit de elevi sau profesori din toatã tara. La un an de la lansarea platformei aceasta a înregistrat peste 24.000 de utilizatori unici si peste 100.000 de vizualizãri. Platforma contine 256 materiale digitale educationale si gãzduieste concursul anual de materiale digitale #Digitaliada, ce premiazã pasionatii care dezvoltã continut educativ original. În proiectul-pilot desfãsurat în anul scolar 2016-2017, 10 scoli gimnaziale de la sate au fost sprijinite sã adopte metode digitale interactive în predarea materiilor Matematicã si Informaticã. Acestea au fost dotate cu un laborator digital (tablete, laptop-uri, videoproiectoare), un set de aplicatii si jocuri educative încãrcate pe tablete, iar profesorii au beneficiat de sesiuni de formare, planuri de lectie si suport tehnic pentru a utiliza resursele digitale la clasã. Rezultatele înregistrate dupã primul an de Digitaliada confirmã faptul cã metodele digitale contribuie la o mai bunã întelegere a notiunilor teoretice si la o implicare crescutã a elevilor la clasã. Cercetarea realizatã de experti în sociologie si educatie pe parcursul proiectului-pilot aratã cã 25% dintre copiii de la clasele VI-VIII din cele 10 scoli si-au mãrit media la disciplina Matematicã cu aproximativ 1 punct fatã de anul anterior. Elevii care au participat la proiect înteleg si retin mai usor notiunile predate, se implicã mai activ la desfãsurarea orelor, iar încrederea în fortele proprii a crescut. În plus, utilizarea tehnologiei la clasã a îmbunãtãtit cooperarea la ore între elevi cu niveluri diferite de performantã. De asemenea, datoritã participãrii la Digitaliada, profesorii din cele 10 scoli si-au însusit metode alternative de lucru la clasã, au creat o comunitate de profesori digitali si si-au îmbunãtãtit prestigiul profesional în comunitatea localã si regionalã – rezultate care au dus la cresterea încrederii de sine si la dezvoltare profesionalã si personalã. Pãrintii elevilor participanti la program au privit cu satisfactie faptul cã Digitaliada le pregãteste copiii pentru o lume digitalã, au înteles rolul educativ al tabletelor si si-au crescut încrederea în calitatea educatiei primite de copiii lor la scoalã. „Copilul este cel care beneficiazã de lectiile în format digital, iar lectia de matematicã a devenit mai putin abstractã.”, „Diferentele de raportare la ore sunt uriase: vin toti la orã, înteleg mai repede elementele si figurile matematice, se ajutã între ei. Tehnologia înlãturã orice barierã de comunicare si îi ajutã pe copii sã facã fatã lumii actuale”, „Proiectul a ajutat sã descoperim la unii copii niste abilitãti deosebite, ei au un potential extraordinar”, sunt câteva din declaratiile profesorilor care au participat la Digitaliada anul trecut. Editia-pilot a Digitaliada a fost implementatã cu sprijinul ONG-urilor Asociatia Actori Europeni, Asociatia Cartea Daliei, Asociatia Societatea Online si Fundatia Noi Orizonturi. Scolile care vor participa la Digitaliada în anul scolar 2017-2018 au fost alese prin concurs. Din 125 de scoli înscrise, 45 au trecut în etapa a doua, în care au avut loc vizite de evaluare si interviuri cu reprezentantii unitãtilor de învãtãmânt. scolile selectate pentru editia a II-a a Digitaliada au îndeplinit în cea mai mare mãsurã cerintele competitiei, având cele mai bune dosare de înscriere si demonstrând o preocupare semnificativã pentru utilizarea metodelor digitale în educatie. Acestea sunt din satele: Grivita, jud. Galati; Suntandrei, jud. Bihor; Nicolae Bãlcescu, jud. Bacãu; Satchinez, jud. Timis; Chiojdeni, jud.Vrancea; Gugesti, jud. Vrancea; Racovita, jud. Sibiu; Valea Lupului, jud. Iasi; Eselnita, jud. Mehedinti; Dragos-Vodã, jud. Cãlãrasi; Mircea- Vodã, jud. Brãila; Sâncraiu de Mures, jud. Mures; stefesti, jud. Prahova; Bãisoara, jud. Cluj; Corbii Mari, jud. Dâmbovita; Dudesti, jud. Brãila; Vlãdesti, jud. Arges; Petris, jud. Bistrita-Nãsãud; Pogonesti, jud. Vaslui; Vânãtori-Neamt, jud. Neamt. „Ne dorim sã contribuim la reusita scolarã a unui numãr cât mai mare de elevi si extindem Digitaliada în alte 20 de scoli pe baza rezultatelor încurajatoare din proiectul-pilot. Cu ajutorul digitalului, 3.400 de elevi de la sate învatã astãzi Matematicã si Informaticã la cel mai înalt nivel. Pentru ei Digitaliada înseamnã deschiderea de noi drumuri”, a declarat Dana Deac, Presedinte al Fundatiei Orange. Editia 2017-2018 se va derula cu sprijinul Asociatiei Actori Europeni. Programul Digitaliada se desfãsoarã cu avizul Ministerului Educatiei Nationale. Fundatia Orange este o organizatie non-profit care se implicã în viata comunitãtii prin realizarea de proiecte de filantropie menite sã aducã schimbãri pozitive în viata persoanelor dezavantajate. În cei 5 ani de activitate, Fundatia Orange a investit peste 3,5 milioane de euro in proiecte de educatie digitalã pentru persoane defavorizate si în proiecte de sãnãtate, educatie, culturã în beneficiul persoanelor cu deficiente de vedere si/sau de auz, în scopul integrãrii lor sociale. Pentru mai multe informatii vã rugãm vizitati www.fundatiaorange.ro si www.digitaliada.ro.