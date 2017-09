Sãptãmâna viitoare, vom sti cîstigãtorul licitatiei pentru groapa de la Rosiesti

miercuri, septembrie 27, 2017, 3:00

Sãptãmana viitoare se va anunta castigãtorul licitatiei pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. În urmãtoarele zile, comisia de evaluare din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui va analiza rãspunsul dat de ofertanti la clarificãrile solicitate. Acestea vizeazã modul in care ofertantii au fãcut unele calcule, afirmatii fãcute in cadrul documentelor din dosar etc. În toate aceste analize, comisia de eveluare acordã un tratament egal tuturor ofertantilor inscrisi la licitatie. Analizarea celor sase rãspunsuri primite la clarificãri se va finaliza prin intocmirea uni proces-verbal. Ulterior, se va face un raport intermediar in care vor fi stabilite ofertele respinse si cele admise. În raportul final se vor trage concluziile la intreaga procedurã de licitatie si va fi desemnat castigãtorul final. Avand in vedere experienta de la celelalte licitatii, este de asteptat ca ofertantii care nu vor castiga sã depunã din nou contestatii. Dacã Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) le va respinge, ofertantii nemultumiti mai au ca ultimã variantã actiunea in justitie. Acestia pot depune la Curtea de Apel Iasi o plangere in care sã prezinte nemultumirile fatã de decizia CNSC. Abia dacã aceasta va fi respinsã, licitatia va avea stabilit un castigãtor. Întregul proces de contestare, dacã va exista o contestatie, se va finaliza panã la sfarsitul acestui an.