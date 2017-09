Salariile mãrite închid primãriile!

joi, septembrie 14, 2017, 3:00

În doar douã luni, comunele din judetul Vaslui au rãmas fãrã banii necesari plãtii salariilor pânã la sfârsitul anului 2017. În aceeasi situatie, ba chiar mai gravã, se aflã si DGASPC Vaslui, cel mai mare angajator din judet, care are nevoie de 30 milioane de lei numai pentru cheltuielile de personal! Mãririle salariale din administratie au secãtuit peste noapte bugetele locale, singura sperantã a primarilor fiind un sprijin imediat de la Guvern. Care sprijin… nu va veni: rectificare bugetului aprobatã ãieri nu a inclus UATurile. În acest context, primarii avertizeazã cã vor pune lacãtul pe primãrii.

Comunele din judetul Vaslui sunt in pragul colapsului financiar. Dupã aplicarea legii salarizãrii si majorarea lefurilor in administratia localã, bugetele au secat peste noapte. În afarã de cele trei municipii si douã orase din judet care au acoperite cheltuielile de personal panã la sfarsitul anului 2017, restul unitãtilor administrativ-teritoriale nu au un sfant. Disperate, UAT-urile au asteptat cu nerãbdare rectificarea bugetului general consolidat al statului, care le putea echilibra bugetele locale, avand in vedere faptul cã, fãrã alocãri de la bugetul national, primãriile au in fatã douã optiuni, ambele nefavorabile pentru angajati: fie adoptã noi hotãrari de consiliu local pentru diminuarea salariilor, fie nu primesc salarii o lunã sau douã si primesc banii retroactiv, in luna ianuarie, din exercitiul bugetar aferent anului 2018. Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu, presedinte al Asociatiei Comunelor din RomaniaFiliala Vaslui, spune cã administratiile locale au nevoie nu doar de bani de salarii, ci si pentru investitii. ìEste nevoie de bani pentru echilibrarea bugetelor locale. Avem nevoie de fonduri pentru salarii si investitii, pentru cã nu sunt deloc. În lipsa acestora, unele primãrii si-au majorat salariile. Din moment ce salariile au fost acordate, e un drept castigat, care nu se mai poate lua inapoi. Sunt unele comune mai dezvoltate economic, care se mai descurcã, dar altele mici, cum sunt Dodesti, Iana, Gherghesti, ce fac? Dacã nu primesc bani in urma rectificãrii, sunt nevoiti sã inchidã ìsandramauaî. Eu sunt convins cã se vor gãsi solutii si vor fi dati baniî, spune, cu sperantã, Neculai Moraru.

UAT-urile, exceptate de la rectificare

În timp ce UAT-urile asteptau cu sufletul la gurã rectificarea bugetarã, semnalele venite de la Palatul Victoria erau ingrijorãtoare. Potrivit unui comunicat emis de Uniunea Nationalã a Consiliilor Judetene din Romania, autoritãtile locale au fost scoase in totalitate din ecuatia alocãrii de fonduri, dupã cum reiese din proiectul de hotãrare privind rectificarea bugetului. În consecintã, organizatia va efectua demersuri pentru obtinerea fondurilor necesare functionãrii administratiilor judetene din Romania, demersuri ce presupun alcãtuirea unei baze de date cu necesarul financiar pentru fiecare judet. Necesarul de fonduri vizeazã trei surse de finantare: sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si sume defalcate din TVA pentru drumurile judetene, se aratã in adresa transmisã consiliilor judetene. Rãspunsul autoritãtilor este asteptat panã maine, 15 septembrie. Pe langã necesarul de fonduri la primãriile comunale, si CJ Vaslui are nevoie urgentã de bani. La aceastã datã, Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui are nevoie de 52 milioane de lei, din care 30 milioane de lei pentru cheltuieli de personal si 22 milioane de lei pentru bunuri si servicii. Tot din sumele defalcate din TVA mai este nevoie de 1,2 milioane de lei pentru acoperirea unor cheltuieli de personal in cadrul institutiilor de invãtãmant. De asemenea, CJ a solicitat la rectificarea bugetarã 10 milioane de lei pentru intretinerea drumurilor judetene si 6 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale.

Salarii rationale si obiective

Pe noua lege a salarizãrii bugetarilor, cel mai mult au avut de suferit comunitãtile mici. Cum in judetul Vaslui peste 50% din comune au panã la 3.000 de locuitori, posibilitatea sustinerii unor salarii mai mari a fost din star redusã. ìDacã isi stabilesc niste salarii mari, primarii trebui sã se gandeascã de unde le vor plãti in viitor. Dai salarii mari, risti sã rãmai fãrã bani (s-a intamplat deja!n.r.). Legea te lasã sã hotãrãsti; ai posibilitatea sã stabilesti salariul unui primar la nivelul unui vicepresedinte de consiliul judetean. Însã, pe langã cheltuielile de personal, trebuie sã asiguri si partea de functionare: plata serviciilor la utilitãti, iluminatul public, salubritate etc.’, spunea, recent, Neculai Moraru. Loredana Cerbu, primarul comunei Dodesti, nu a mãrit foarte mult salariile, pentru cã bugetul local nu permitea. ìFonduri din altã parte nu vin, doar din bugetul local. Noi am dat o hotãrare la nivel local si am stabilit noile salarii, dar nu am fãcut majorãri importante. Nu avem baniî, recunostea primãrita.