Revelatie halucinantã: În viziunea lui Dorel de la Minister, Spitalul Negresti nu a fost niciodatã închis!

Cine „sapã” si se tine de capul guvernantilor are parte de surprize de proportii. Este cazul deputatului PMP Corneliu Bichinet, care, zilele trecute, citind rãspunsul ministrului Sãnãtãtii la interpelarea pe tema redeschiderii Spitalului orãsenesc din Negresti, a crezut cã are halucinatii. Din rãspunsul „evaziv si cinic” al ministrului Florian Dorel Bodog reiese cã nu existã nicio hotãrâre de guvern prin care spitalul sã fi fost închis! „Asta înseamnã cã-i deschis?”, se întreabã contrariat Bichinet, care nu renuntã la luptã. Astãzi, îi va prezenta aceluiasi ministru Bodog memoriul semnat de aproape 4.000 de cetãteni din zona Negrestiului, prin care se argumenteazã necesitatea redeschiderii spitalului.

Astãzi, la ora 14.00, la insistentele deputatului de Vaslui Corneliu Bichinet, Grupul Parlamentar al PMP din Camera Deputatilor il are ca invitat pe ministrul Sãnãtãtii, Florian Dorel Bodog. ‘Îi voi prezenta domnului ministru Bodog memoriul semnat de aproape 4.000 de locuitori ai Negrestiului si din imprejurimi pentru redeschiderea spitalului, inchis abuziv in 2011. Am spus cã aceastã temã se va afla in centrul preocupãrilor mele in noua sesiune parlamentarã, incã din prima zi, si mã tin de cuvant. Am vãzut interpretãri ale diferitilor actori de pe scena politicã vasluianã, oamenii fiind preocupati de probleme majore – incãlzirea globalã, diminuarea numãrului de papagali, necazuri in junglã, viata de pe Marte etc. – si dorind, totodatã, sã ridiculizeze tentativa intreprinsã de un parlamentar al Opozitiei. Sunt in mãsurã sã vã prezint rãspunsul evaziv si cinic al actualului ministru al Sãnãtãtii, iar cei care citesc textul vor intelege ceva tulburãtor, anume faptul cã nu existã nicio hotãrare de guvern prin care spitalul sã fi fost inchis! Asta inseamnã cã-i deschis?!?’, se intreabã Corneliu Bichinet. Iatã, integral, rãspunsul primit de parlamentarul de Vaslui de la Cabinetul ministrului Sãnãtãtii: ‘Referitor la intrebarea/interpelarea dumnea – voastrã, inregistratã la Camera Deputatilor cu nr. 474B/2017, avand ca obiect ‘redeschiderea Spitalului Orãsenesc Negresti’, vã comunic urmãtoarele: Conform prevederilor HG nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national ‘Dezvoltarea retelei nationale de cãmine pentru persoanele varstnice’, aceste unitãti sanitare se puteau reorganiza in cãmine pentru persoane varstnice sau se puteau desfiinta, in functie de optiunea autoritãtii administratiei publice locale care a preluat managementul acestora. De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sãnãtãtii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, spitalele din reteaua autoritãtilor administratiei publice locale se infiinteazã si, respectiv, se desfiinteazã prin hotãrare a Guvernului Romaniei. Administratia localã care a preluat managementul unitãtii sanitare in cauzã (Primãria orasului Negresti, n.r.) nu a agreat accesarea programului mai sus mentionat si panã in prezent aceastã unitate sanitarã nu a fost desfiintatã prin hotãrare de Guvern’. Pus in fata unui astfel de rãspuns, nu doar incomplet si confuz, ci mai cu seamã absurd, Corneliu Bichinet asteaptã implicarea autoritãtilor locale din Negresti si a celei judetene, de profil, pentru cã, nici mãcar subtil, ministrul Bodog spune cã de vinã pentru ‘sistarea activitãtilor medicale in spital’ (folosim aceastã sintagmã dupã ce am aflat cã spitalul din Negresti de fapt nu a fost niciodatã inchis!!!, n.r.) este autoritatea localã, respectiv Primãria Negresti, care nu a agreat accesarea Programului de interes national ‘Dezvoltarea retelei nationale de cãmine pentru persoanele varstnice’. ‘Aici nu este vorba de orgolii, ci de cretinism si obtuzitate. N-ar fi mai bine ca toti sã tragem in aceeasi directie si oamenii sã nu mai moarã pe catpete la Negresti?’