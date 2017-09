Rectificare pozitivã pentru agricultura vasluianã

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Guvernul Romaniei a prevãzut deja sumele necesare plãtii avansurilor subventiilor in agriculturã aferente cererilor depuse in campania de primire a cererilor din aceastã primãvarã. Este vorba de 1,8 miliarde lei, cu care a fost suplimentat bugetul MADR, o parte dintre acesti bani fiind destinati cofinantãrii proiectelor depuse in cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014-2020 finantate din FEADR, prin intermediul AFIR. Conform declaratiilor oficialilor Ministerului Agriculturii, plata avansului din subventii, destinate infiintãrii noilor culturi in anul agricol 2017 – 2018, urmeazã a se face incepand cu jumãtatea lunii viitoare. Asta cu conditia ca, panã atunci, sã fie finalizat controlul pe teren sau teledetectie pentru suprafetele de teren supuse acestei operatiuni de verificare a conformitãtii cererilor depuse. ‘Suntem intr-o stare avansatã in ceea ce priveste finalizarea controlului conformitãtii cererilor de subventie depuse in acest an, respectiv a suprafetelor agricole aflate in esantionul desemnat pentru control. Estimãm cã, in circa 10 zile, vom finaliza acest control, iar fermierii in cazul cãrora nu s-au inregistrat neconformitãti ar putea primi avansul din subventii asa cum s-a anuntat, incepand cu data de 15 octombrie. Se sperã astfel cã, avand banii necesari pentru lucrãrile agricole de infiintare a noilor culturi, se creeazã premisele obtinerii de noi rezultate deosebite in agricultura vasluianã, asemãnãtoare cu productiile obtinute in acest an agricol’, a anuntat Rãzvan Arteni, directorul APIA Vaslui. Trebuie spus cã, in acest an, 1.833 fermieri vasluieni au fost inclusi in esantionul de control, din care 254 fermieri, cu un numãr de 3.906 parcele, au fost selectati pentru controlul clasic pe teren, si 1.579 fermieri, cu un num‘r de 9.770 parcele, la controlul prin teledetectie. La fel ca in anul precedent, Vasluiul a fost ‘in top’, in ceea ce priveste esantionul de control, cu una dintre cele mai mari suprafete agricole totale ce urma sã fie vericatã de inspectorii APIA. Tot cu ocazia rectificãrii bugetului de stat de zilele trecute, fermierii din sud-estul judetului au mai primit o veste bunã, Guvernul alocand suma de 1,046 milioane lei destinatã construirii unui nou sediu al Centrului local APIA Murgeni. Deservind mii de fermieri de pe raza orasului Murgeni si a zece comune din zonã, Centrul Local APIA are in prezent drept sediu, primit de la primãria orasului, in lipsã de alte posibilitãti, un subsol impropriu desfasurãrii activitãtii, al cãrui grup sanitar este, la fel ca la tarã, in curte. ‘Imediat ce vom primi oficial confir – marea, vom posta pe SEAP anunturile de licitatii in vederea intocmirii documen – tatiilor necesare si, ulterior, pentru executia efectivã a lucrãrii. Fiind vorba de o constructie din panouri modulare, sperãm ca noua clãdire a Centrului local de la Murgeni sã fie gata cat mai repede, astfel incat apelantii la serviciile APIA sã fie primiti intr-un sediu adecvat, poate chiar in campania viitoare de depunere de subventii’, a mai declarat directorul Arteni.