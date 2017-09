Rectificare = disperare!

luni, septembrie 18, 2017, 3:00

Recenta rectificare de buget nu aduce nici un ban în vistieriile comunelor sau oraselor pentru acoperirea cheltuielilor salariale ale personalului propriu ori pentru sustinerea investitiilor în derulare. În fapt, cu exceptia personalului din învãtãmânt, pentru care, în vederea acoperirii cheltuielilor de personal, a fost alocatã o sumã importantã, 320 milioane lei, la nivel national, restul banilor au ca destinatie precisã drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si stimulentele acordate copiilor din familii defavorizate pentru participarea cestora în învãtãmânul prescolar. DGASPC Vaslui, care practic nu mai are bani pentru salariile celor peste 2.300 de angajati, nu a primit decât o fractiune din sumele solicitate, respectiv 4 milioane lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului! În rest, poate la urmãtoarea rectificare!

Asteptatã cu mare interes de autoritãtile locale si judetene, care sperau sã mai astupe din golurile financiare din vistierii, in special cele legate de cheltuielile de personal apãrute ca urmare a recentelor majorãri salariale ale personalului, recenta rectificare de buget aprobatã de Guvernul Romaniei nu a adus insã nimic nou la acest capitol. Chiar dacã bugetul Ministerului Finantelor Publice a fost majorat semnificativ, cu peste 680 milioane lei doar din sumele defalcate din TVA, acesti bani vor fi impãrtiti cu destinatie precisã, mai bine de jumãtate urmand a fi destinati acoperirii nevoilor salariale ale personalului din invãtãmant. În rest, au fost alocati bani doar pentru acoperirea unor cheltuieli si drepturi ale persoanelor cu nevoi speciale, cu handicap sau pentru continuarea programului destinat atragerii in invãtãmantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Astfel, singura veste bunã, insã doar partial, o primeste DGASPC, cãruia, prin intermediul CJ, ii va fi alocatã suma de 4,001 milioane lei, destinatã sustinerii cheltuielilor de protectia copilului. Suma este infimã, dat fiind cã, doar pentru acoperirea panã la sfarsitul anului a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii, institutia ar fi avut nevoie de o sumã de cel putin de 10 ori mai mare. Practic, cele 4 milioane de lei primite acum nu ajung nici mãcat pentru plata, pe o lunã, a salariilor celor peste 2.300 de angajati! În ceea ce priveste CJ Vaslui, institutia va mai primi, tot din sumele defalcate din TVA, incã 2,652 milioane lei, pentru sustinerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, si 1,704 milioane lei, bani pentru ‘Programul pentru scoli al Romaniei’ prin care se distribuie elevilor fructe, legume, lactate si produse de panificatie. În plus ulterior, se vor mai repartiza bani si pentru sustinerea invãtãmantului special si a CJRAE, in acest scop fiind alocatã la nivel national suma de 30 milioane lei. Trebuie spus cã suma totalã alocatã CJ Vaslui este una dintre cele mai mari, doar alte 5 judete primind, la aceastã rectificare, mai multi bani. În ceea ce priveste banii alocati din sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, si acestia au destinatii precise, pentru rezilvarea unor probleme sociale. Astfel, AJFP Vaslui va distribui UAT-urilor suma totalã de 2,058 milioane lei pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatiile lunare ale acestora, dar si 320.000 lei, din care se vor acorda stimulente educationale acordate copiilor din familiile defavorizate in scopul stimulãrii participãrii acestora in invãtãmantul prescolar. Este vorba de cei 50 lei primiti lunar de acesti copii dacã merg la gradinitã. Trebuie spus cã Vasluiul este unul dintre cele doar trei judete, alãturi de Ialomita si Constanta, si municipiul Bucuresti, care, la aceastã rectificare, a primit o suplimentare de fonduri in vederea plãtii acestor stimulente, restul judetelor avand parte de rectificare negativã la acest capitol. Practic, cu exceptia banilor destinati acoperirii, panã la sfarsitul anului, a salariilor cadrelor didactice, care vor fi impãrtiti ulterior, prin Hotãrari ale Guvernului initiate de Ministerul Educatiei Nationale, acestea sunt singurele sume care vor ajunge in judetul Vaslui la aceastã rectificare. Cat priveste nevoile cu acoperirea salariilor din administratiile publice locale ori pentru sustinerea proiectelor aflate in derulare ori a cofinantãrii celor prin aprobate prin PNDL, fiecare trebuie sã se descurce cum poate. Ori sã spere intr-o nouã… rectificare!