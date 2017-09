Receptii tehnice pentru lucrãrile realizate în proiectul Ro-Net

luni, septembrie 18, 2017, 3:00

‘Locuitorii din incã 28 de localitãti aflate in judetele Vaslui, Mehedinti, Valcea si Olt sunt tot mai aproape sã aibã acces la Internet in bandã largã. În ultima lunã, s-au fãcut receptiile tehnice pentru lucrãrile realizate in peste 100 de sate, in cadrul proiectului RO-NET, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructurã de comunicatii din Romania’, scrie ministerul de resort pe propria paginã de socializare. În cursul sãptãmanii trecute, ministrul Comunicatiilor si Societãtii Informationale, Lucian Sova a convocat o sedintã de monitorizare a proiectului. La finele lunii august, Sova declara cã peste 170 de localitãti din mediul rural vor avea acces la Internet de bandã largã (broadband), panã la sfarsitul acestui an, prin intermediul proiectului Ro-Net. ‘În mediul rural, din pãcate, incã sunt multe ‘zone albe’. Ministerul nostru a reusit sã deblocheze Ro-Net si deja se fac receptii in zonele rurale foarte sãrace, neinteresante din punct de vedere comercial pentru dezvoltatorii de comunicatii specifice’, a spus ministrul Comunicatiilor. Ro-Net este un proiect major finantat prin fonduri structurale europene. La finalul lunii mai, Comisia Europeanã a decis modificarea acestui proiect si impãrtirea sa in douã etape. Valoarea totalã aprobatã pentru prima etapã a proiectului este de 18,8 milioane de euro, din care 12,5 milioane reprezintã co-finantarea prin Fondul european de dezvoltare regionalã. Bugetul proiectului pentru cea de-a doua etapã este de 53 milioane de euro.