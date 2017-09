Programul «Hai la Olimpiadã!» deschide un centru gratuit de pregãtire pentru elevi la Vaslui

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Programul „Hai la Olimpiadã!”, initiat de Fundatia eMAG si sprijinit de BCR îsi extinde reteaua centrelor gratuite de pregãtire pentru performantã si deschide la Vaslui un centru de pregãtire la Informaticã. Mai mult, în perioada 11-24 septembrie, elevii vasluieni pasionati de aceastã disciplinã se pot înscrie online – http://hailaolimpiada.ro/inscriere/ – la testãrile pentru selectia în centrul de pregãtire. Calendarul si locatia testãrilor la Informaticã vor fi actualizate pe pagina oficialã a programului la sectiunea „Noutãti” – http://hailaolimpiada.ro/noutati/.

‘Hai la Olimpiadã!’ continuã si in acest an programul de extindere atat in orasele in care existã centre, cat si in alte orase din Romania. Astfel, toamna aceasta se vor deschi de centre de pregãtire in patru orase noi din Romania: Drobeta Turnu Severin, Hunedoara, Vaslui si Targoviste, dar si in Brasov, Constanta si Targu Mures, unde programul a fost deja lansat in anii trecuti. ‘Dacã in anul scolar 2016-2017 am avut 22 de centre de pregãtire ‘Hai la Olimpiadã!’, ne bucurãm sã anuntãm cã in anul scolar care incepe vom deschide alte 8 centre. Pe de-o parte, continuitatea este esentialã pentru bunul mers al programului, iar pe de altã parte, rezultatele bune obtinute panã acum ne motiveazã sã atragem alãturi de noi si alti profesori exceptionali, sã lucreze cu acesti copii care pot mai mult. Dincolo de pregãtirea propriu-zisã, vedem in acesti copii viitorii specialisti din domeniile cheie ale dezvoltãrii economice si sociale si considerãm cã aceastã investitie in educatie va aduce, pe termen lung, beneficii intregii comunitãti’, a declarat Tudor Vlad, Presedintele Fundatiei eMAG. ‘Reincepem cu incredere pregãtirea in centrele ‘Hai la Olimpiadã!’ si suntem si in acest an alãturi de tinerii pasionati de stiinte exacte care isi doresc sã se autodepãseascã si sã-si indeplineascã visurile. Sustinerea copiilor si tinerilor care vor sã facã performantã reprezintã una dintre directiile strategice de implicare in comunitate ale BCR. Credem foarte mult in potentialul extraordinar al acestor tineri de a face performantã si de a contribui la dezvoltarea unei societãti competitive, unde munca si pasiunea sunt valorizate si rãsplãtite. Le dorim mult succes in pregãtire si ne bucuram sã privim alãturi de ei cu incredere spre viitor’, a adãugat Nicoleta Deliu, sef Departament Comunicare Corporativã si Afaceri Comunitare, BCR. În acest an scolar, sub umbrela ‘Hai la Olimpiadã!’ vor functiona 30 de centre de pregãtire: Bucuresticentre de pregãtire la Matematicã, Fizicã si Informaticã Baia Marecentru de pregãtire la Matematicã Brasovcentre de pregãtire la Matematicã, Fizicã si Informaticã Buzãucentre de pregãtire la Matematicã si Fizicã Cluj-Napocacentre de pregãtire la Matematicã si Informaticã Constantacentre de pregãtire la Matematicã, Fizicã si Informaticã Iasicentre de pregãtire la Matematicã si Informaticã Oradeacentru de pregãtire la Fizicã Piatra Neamtcentre de pregã tire la Matematicã, Fizicã si Informaticã Suceavacentru de pregãtire la Informaticã Targu Murescentre de pregãtire la Matematicã si Informaticã Timisoaracentre de pregãtire la Matematicã, Fizicã si Informaticã Drobeta Turnu Severincentru de pregãtire la Informaticã Hunedoaracentru de pregãtire la Matematicã Vasluicentru de pregãtire la Informaticã Targovistecentru de pregãtire la Matematicã ‘Hai la Olimpiadã!’ este un program initiat de Fundatia eMAG in 2012, in cadrul cãruia sunt sustinuti elevii si profesorii care ii pregãtesc sã facã performantã la Matematicã, Informaticã si Fizicã. Din 2014, BCR a devenit partener al programului, sprijinind centrele de performantã si cele mai importante concursuri pentru elevi. În anul scolar 2016-2017, 3.286 de elevi s-au pregãtit sãptãmanal in centrele de performantã din Bucuresti, Baia Mare, Brasov, Buzãu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Oradea, Piatra Neamt, Suceava, Targu Mures si Timisoara, sub indrumarea a 290 de profesori dedicati.