Productie de 7.450 kilograme/ hectar la strugurii de vin

Viticultorii vasluieni se aflã in toiul campaniei de recoltare la strugurii de vin si de masã. Potrivit datelor Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, panã la aceastã datã s-au recoltat 2.002 hectare cu struguri de vin, dintr-o suprafatã totalã de 11.289 hectare. Conform datelor transmise la Ministerul Agriculturii, productia medie realizatã la strugurii de vin este de 7.450 kilograme/hectar. Anul trecut, productia medie la strugurii de vin a fost de 7.223 kilograme/hectar. Tot panã la aceastã datã s-au cules strugurii de masã de pe 123 hectare, dintr-o suprafatã totalã de 175 hectare, fiind obtinutã o productie medie de 5.260 kilograme/hectar. Printre soiurile nobile existente in judet predominã soiurile albe – Feteascã regalã, Feteascã albã, Aligote, Zgihara de Husi, Sauvignon blanc, Riesling italian -, dar existã suprafete importante cultivate cu soiul rosu Merlot, precum si cu soiuri de masã ca Perla de Csaba, Victoria, Muscat de Hamburg etc. Cultivatorii de vitã-de-vie, soiuri nobile in suprafatã minimã de 0,5 hectare, au obligatia detinerii si completãrii Carnetului de viticultor. De asemenea, comerciantii care achizitioneazã struguri pentru vin in vederea comercializãrii cãtre procesatori au obligatia intocmiri unui centralizator al cantitãtilor predate cãtre acestia si transmiterea filelor originale aferente fiecãrui transport, cãtre procesator. Orice transport al unor cantitãti de struguri din soiuri nobile pentru vin ce face obiectul unei activitãti economice comerciale care nu este insotit de fila din Carnetul de viticultor in care sã fie inscrise corect si complet datele prevãzute in rubricile acesteia, se considerã ilicit.