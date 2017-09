Primarul Buta, «stresat emotional» de ANI!

miercuri, septembrie 20, 2017, 3:00

Trei alesi locali vasluieni, Ioan Buta, primarul orasului Murgeni, Ionel Brosteanu, viceprimarul comunei Bãcesti, si Marcu Silviu Cernãtescu, consilier local in Albesti, au fost declarati de cãtre Agentia Nationalã de Integritate in stare de incompatibilitate pentru cã, in paralel cu demnitãtile publice exercitate, ar fi exercitat si alte atributii. Conform comunicatului ANI, postat ieri pe site-ul institutiei, Ioan Buta ar fi in stare de incompatibilitate deoarece, in perioada 31 octombrie 2012 – 10 decembrie 2014, ar fi exercitat simultan functia de primar si calitatea de membru-presedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, incãlcand astfel dispozitile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003. Primarul contestã vehement aceste acuzatii si declarã cã totul este o mare gresealã, el nefiind niciun moment membru sau presedinte al CA al respectivei unitãti spitalicesti din subordinea primãriei pe care o conduce. Mai mult, spune primarul, nu ar exista nici un document care sã ateste ori sã fie semnat de el in aceastã calitate. ßDe cand sunt primar, am participat doar de patru, cinci ori la sedintele CA al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, insã doar in calitate de primar, cu ocazia implementãrii proiectului de reabilitare a unitãtii spitalicesti, proiect promovat de primãrie. Atat! Bãnuiesc cã totul a pornit de la faptul cã, in 2012, atunci cand am castigat alegerile la Primãria Murgeni, CA-ul spitalului l-a inlocuit pe fostul primar, Jenicã Panica, din calitatea de presedinte al respectivului organism, iar dr. Lilica Otel, membru in CA, mar fi propus pe mine, propunere refuzatã tocmai pentru cã stiam prevederile legale in acest sens. Cum am apãrut acum pe lista neagrã a ANI, este un mister, cu atat mai mult cu cat, atunci cand am fost informat despre acest lucru, am transmis respectivei institutii punctul meu de vedere insotit de toate documentele necesare pentru a demonta aceste acuzatii’ a explicat primarul Ioan Buta. Acesta a anuntat cã isi rezervã dreptul de a contesta in instantã decizia ANI, cerand totodatã daune morale pentru ßstresul emotional la care am fost supus datoritã acestor acuzatii fãrã temei, insã dãunãtoare pentru calitatea mea de ales local’, asa cum s-a exprimat primarul Buta. Un alt ales vasluian ßdescoperit’ incompatibil este consilierul local Marcu Silviu Cernãtescu, consilier local in Albesti. Acesta este acuzat de inspectorii ANI cã ßin perioada 01 mai – 14 iunie 2013, a detinut si exercitat simultan calitatea de consilier local si functia de consilier personal al primarului, incãlcand astfel dispozitiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003′. Practic, activitatea sa ßincompatibilã cu legea’ a durat doar o lunã si jumãtate, adicã panã ce hotãrarea prin care CL Albesti il numea in functia de consilier personal al primãritei Monica Amanci a fost invalidatã de Prefectura Vaslui, iar Cernãtescu anuntat in legãturã cu o posibilã stare de incompatibilitate in care s-ar putea afla, moment in care a renuntat la functia de consilier personal. Dar, vorba aceea, ßjocul o gresealã asteaptã’! În ceea ce-l priveste pe Ionel Brosteanu, viceprimarul comunei Bãcesti, acesta este acuzat de incompatibilitate pentru cã ßin perioada 24 iunie 2012 – 03 martie 2016, a detinut si exercitat simultan functia de viceprimar si calitatea de titular al intreprindere individual‘ in cadrul ßBrosteanu Ionel’ Întreprindere Individualã, incãlcand astfel dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003′. Odatã ce a aflat cã, din cauza calitãtii de comerciant, ar putea fi declarat in stare de incompatibilitate, Ionel Brosteanu a pus firma pe numele fiului sãu, cu trei luni inainte de alegerile locale de anul trecut, in urma cãrora a fost reconfirmat in cel de-al treilea mandat de viceprimar al comunei Bãcesti. Atat el, cat si Marcu Silviu Cernãtescu, nu au depus niciun punct de vedere la dosarul de evaluare, in exercitarea dreptului la apãrare, cu toate cã au fost informati de cãtre inspectorii ANI despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiazã.