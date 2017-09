Primarii, speriati cã vor rãmâne cu proiectele în sertare

joi, septembrie 21, 2017, 3:00

Criza firmelor de constructii din judetul Vaslui poate duce la pierderea finantãrii pentru sute de investitii. În cazul proiectelor cîstigate de primari pe PNDL 2, problema mare nu este realizarea documentatiilor, ci gãsirea unor firme de constructii serioase, care sã finalizeze lucrãrile. Pe lângã criza de proiectanti, Vasluiul stã destul de prost la capitolul societãti puternice în domeniul constructiilor civile, în judet, astfel de agenti economici putând fi numãrati pe degetele de la o mânã. Dar, pânã la licitatii, primarii trebuie mai întâi sã facã rost de bani pentru plata studiilor de fezabilitate si a avizelor.

O mare parte din proiectele castigate prin Programul National de Dezoltare Localã (PNDL) 2 riscã sã nu fie implementate din cauza lipsei firmelor de constructii. Atat specialistii din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, cat si primarii sunt constienti de acest lucru si se asteaptã la mari probleme la atribuirea lucrãrilor. Liviu Parciu, primarul comunei Viisoara, spune cã este la curent cu situatia firmelor de constructii din judet si ii este fricã sã nu rãmanã cu proiectele in dulap. În conditiile in care primãriile cheltuiesc sume importante pentru intocmirea documentatiilor pentru fiecare investitie, implementarea proiectelor este vitalã pentru comunitãtile locale. ‘Toate documentele de care avem nevoie se plãtesc. Pentru cã in judetul Vaslui nu avem proiectanti pe constructii civile, am fãcut nenumãrate drumuri la Iasi, pentru a face proiectarea la cele patru proiecte pe care le avem. Eu am de construit o grãdinitã si un spital; mã gandesc cã voi scoate la licitatie aceste lucrãri si nu vor veni firme de constructie la licitatie. Avem acum probleme cu proiectarea, dar vom avea si cu firmele de constructii, care sã execute lucrãrile. Nu stiu ce firme sunt in judetul Vaslui care sã realizeze constructii civileî, se intreabã primarul.

Salarii sau investitii?!

În conditiile in care primãriile nu au suficiente fonduri pentru plata salariilor, intocmirea documentatiilor pentru proiectele de pe PNDL 2 (studii de fezabilitate, avize, proiectare etc.) reprezintã o sarcinã foartea grea pentru primari. Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, spune cã primarii trebuie sã identifice resursele financiare pentru definitivarea dosarelor, pentru ca proiectele sã poatã fi depuse panã la sfarsitul lunii octombrie. Doar proiectele care vor fi depuse la termen vor obtine finantare si vor demara incepand cu anul viitor. ‘În cazul in care nu vor reusi sã depunã documentatiile, finantãrile respective se vor pierde, lucru dezastruos pentru comunitãtile in cauzã, fiind vorba de sume importante nerambursabile ce ar putea fi accesate pentru reabilitarea drumurilor ori construirea de scoli sau grãdinite. Nu putine sunt cazurile in care primarii s-ar putea vedea in postura de alege dacã sã dea salariile la timp sau sã riste sã piardã finantãrile prin PNDL’, a explicat Ciprian Trifan.

Peste 400 de proiecte de investitii

În cadrul PNDL 2, judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare 256 de proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020 fiind de 882.070.167 lei. În prezent, in judetul Vaslui mai sunt in derulare alte 214 proiecte depuse pe PNDL I, in valoare totalã de 479.977.845 lei. Aceste proiecte se deruleazã pe perioada 2015-2018, iar dintre ele 80 de investitii sunt pentru construirea de scoli, pentru care se organizeazã in acest an licitatiile publice. Tocmai de aceea, una din problemele mari in implementarea proiectelor va fi lipsa fortei de muncã. ‘Toate firmele se plang cã nu mai au muncitori. E muncã grea in constructii. Sperãm sã fie vremea bunã iar lucrãrile sã inceapã cat mai repede, pentru a se incadra in termenele de implementare. În fiecare comunã trebuie sã fie echipe de specialisti, care sã se ocupe de implementarea proiectelor’, spun reprezentantii CJ Vaslui. La fel ca si in anul trecut, cand la nivel national se va ajunge la plafonul de 80% din sume cheltuite din totalul bugetului alocat pentru PNDL II, programul va fi sistat panã la achitarea integralã a facturilor pentru respectivele lucrãri.