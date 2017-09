Pretul gigacaloriei pentru populatie rãmâne 180 de lei

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

Sutele de familii din municipiul Vaslui care au bransate apartamentele la sistemul centralizat vor primi si în acestã iarnã cldurã. Echipele de muncitori ale SC Termprod SA au început verificarea instalatiilor, iar din data de 1 noiembrie 2017 va începe oficial furnizarea de cãldurã. Vestea bunã este cã pretul unei gigacalorii pentru populatie va rãmâne si în noul sezon rece de 180 lei. Consiliul Local Vaslui va subventiona de la bugetul local diferenta pânã la pretul de productiei al unei gigacalorii, care este de 472 lei.

SC Termprod SA Vaslui va furniza energie termicã si in sezonul rece 2017 – 2018. Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui, a dat asigurãri cã toate familiile care mai au bransate apartamentele la sistemul centralizat de incãlzire vor primi cãldurã, la fel ca si in anii trecuti. Echipele de muncitori din cadrul societãtii de termoficare au inceput deja verificãrile la instalatiile de distribuire a energiei termice, iar toate probele vor urma calandarul din iernile trecute. În cursul lunilor septembrie si octombrie, se vor face probe la rece, pentru ca, incepand din data de 1 noiembrie, sã inceapã furnizarea cãldurii. În prezent, mai sunt bransate la sistemul centralizat 640 de apartamente, Piata Centralã si mai multe institutii de invãtãmant. Vestea bunã pentru abonatii SC Termprod este cã pretul unei gigacalorii pentru populatie rãmane la valoarea de 180 de lei. ìPe datele financiare din acest moment, pretul gigacaloriei va fi la fel ca in anii trecuti. Pretul de productie al unei gigacalorii este de 472 de lei, iar diferenta este subventionatã de la bugetul Consiliului Local Vslui. Practic, subventia de la bugetul local este de 292 de lei, iar consumatorii vor achita 180 lei/gigacalorie. În aceastã varã, au fost circa 50 de solicitãri pentru debransarea de la sistemul centralizat de incãlzireî, a precizat Daniel Neacsu. Guvernul a adoptat un mecanism financiar mai rapid prin care se stabileste cã sumele alocate din bugetele locale in scopul acoperirii diferentei de pret pentru producerea energiei termice in sistem centralizat ajung la furnizorul de combustibil. În lipsa acestei finantãri, serviciul public de alimentare a populatiei cu energie termicã nu poate fi asigurat. Practic, sumele virate in contul escrow creat special cu aceastã destinatie vor merge direct cãtre furnizorii si producãtorii de energie termicã in sistem centralizat.

Ajutoare de încalzire salvatoare

Iarna trecutã, SC Termprod SA a utilizat nouã puncte termice pentru furnizarea agentului termic. Pentru a elimina din sistem pierderile de agent termic, societatea de termoficare a inchis anumite scãri, unde mai erau unul sau doi consumatori. Majoritatea abonatilor rãmasi la sistemul centralizat de incãlzire sunt familii de pensionari sau persoane singure care nu isi permit instalarea unei centrale de apartament, operatie care poate costa intre 6 si 8.000 de lei. Iarna trecutã, in judetul Vaslui peste 14.000 de famili si persoane singure au primit ajutoare de incãlzire a locuintei. Pe langã ajutoarele pentru de lemne, plata gazelor naturale si a curentului electric, se acordã si ajutoare de incãlzirea locuintei cu energie termicã. Comparativ cu anii trecuti, numãrul vasluienilor care primesc ajutoare financiare pentru incãlzirea locuintei a scãzut dramatic. Spre exemplu, numãrul beneficiarilor de ajutoare de incãlzire a scãzut de la 21.899, in sezonul rece 2014 – 2015, la 19.882, in sezonul rece 2015 – 2016. Reducerea severã a numãrului beneficiarilor de ajutoare pentru incãlzire a fost determinatã de aplicarea noilor prevederi legislative care au stabilit conditii de acordare mai restrictive, respectiv lista bunurilor care conduc la excluderea acordãrii ajutorului pentru incãlzirea locuintei, precum si verificãrilor efectuate pentru a se constata realitatea datelor declarate de cãtre beneficiari.