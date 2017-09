Premii pentru crescãtorii de animale de elitã din judetul Vaslui

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Vineri, 8 septembrie, în ultima zi a Expo Zoo Agroind Vaslui, au fost premiate cele mai reusite exemplare de animale. Ferme agricole si crescãtori particulari si-au împãrtit premiiile la categoriile taurine, ovine, cabaline si câini de rasã. Printre zootehnistii de succes se numãrã Costicã Tiron, Ag. Viisoara, Domeniile Lungu si Ion Tibireac.

Sute de vasluieni au participat, vineri, la decernarea premiilor celei de a XV-a editii a Expo Zoo Agroind Vaslui. Expozitia s-a desfãsurat pe durata a douã zile, iar in standurile amenajate au fost campate cele mai bune exemplare de bovine, ovine si cabaline, fiind expuse si utilaje agricole si instalatii pentru zootehnie. Pentru animalele expuse care au starnit admiratia publicului si a specialistilor au fost premiate, la taurine, SC Ilvas SA, premiul intai, urmatã de alte 21 de ferme zootehnice si crescãtori particulari, printre care Ag. Viisoara, Ciupilan Cristina, Tarnoveanu Petrut, Ioan Antoci, Mihai Vlas, SC Dancu, SC Rux. La caprine, premiul cel mare l-a primit Domeniile Lungu. La ovine a fost premiatã stana din Perieni, locul intai, si ciobanii Costicã Tiron, locul doi, si Gelu Alexa, locul trei. Alti oieri care au primit premii sunt Ion Agafitei, Ion Lupu, Popa Neculai, Ion Tibireac, Filip Gheorghe etc. La cabaline, a fost premiat Depozitul Dumbrava, locul intai, si proprietarii Ion Tibireac, locul doi, si Vasile Novac, locul trei, urmati de fermierii Mihai Durnea si Mitiu Ciupilan. Premii speciale au primit si proprietarii celor mai frumoase exemplare de caini: Gicã Furcoi, locul intai, Ionut Birda, locul doi, Doru Vieru, locul trei. Prezent la inaugurarea expozitiei de la Vaslui, Petre Daea, ministrul Agriculturii, a salutat fermierii vasluieni pentru munca pe care o depun in fiecare zi. ìAstãzi, terenul este lucrat cu rezultate bune, datoritã fermierilor. În Vaslui ati fãcut multe lucruri bune. Vreau sã anunt cã dupã data de 16 octombrie vom incepe plata avansului pentru plãtile directe aferente anului 2017′, a spus Petre Daea. Si Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producãtorilor Agricoli din Romania, a fost pentru prima oarã invitat la expozitia din Vaslui. ìÎn ultimii 10 ani, productia agricolã din Romania s-a dublat, iar cu o gandire strategicã eficientã, in urmãtorii 5-10 ani, putem obtine 50 de milioane tone de cereale. Am ajuns sã speriem Europa. Deja, in ceea ce priveste cultura de porumb, se comenteazã despre Romania in cancelariile europeneî, a spus Laurentiu Baciu.