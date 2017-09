Prefectul se implicã în situatia de la Vama Albita

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Prefectul judetului Vaslui, Eduard- Andrei Popica, s-a intalnit, ieri, in Punctul de Trecerea Frontierei Albita, cu prefectul judetului Iasi, Marian Serbescu, pentru a gãsi solutii in reabilitarea infrastructurii rutiere din punctul vamal, distrus aproape in totalitate. Cei doi au purtat discutii cu reprezentantii Directiei Regionale Vamale Iasi, de care apartine Albita, si cu sefii Directiei Regionale de Drumuri Iasi, pentru a vedea cum poate fi rezolvatã situatia. ßTraficul din aceastã vamã reprezintã un sfert din traficul national al vãmilor din Romania. Vorbim de traficul de mãrfuri. Însã, si traficul de persoane este la fel de mare. În urmã cu doi ani, s-a gãsit o solutie pentru tronsonul de iesire din tarã, care a fost asfaltat in totalitate. Vom proceda la fel si cu tronsonul de intrare, cu precizarea cã trebuie sã gãsim solutia legalã. Tronsonul de intrare in tarã se aflã in administrarea Directiei Regionale Vamale Iasi, si atunci mergem pe varianta alocãrilor de fonduri direct cãtre aceastã institutie sau transferãm administrarea lui cãtre Drumurile Nationale, pentru a putea asfalta segmental de drum. Vom face un memoriu comun cu Institutia Prefectului – judetul Iasi, pe care il vom trimite sãptãmana viitoare cãtre Guvern, pentru a reabilita instrastructura rutierã din punctul vamal cat mai urgent, mai ales cã Albita este una dintre principalele porti de intrare in Romania si Uniunea Europeanã’, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica. Zilnic, prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita trec in medie 1.200 de autoturisme si 500 de tiruri, traficul de persoane fiind intre 8.000 si 10.000.