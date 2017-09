POTALTFEL – campanie nationalã de prevenire a consumului de canabis

joi, septembrie 7, 2017, 3:00

Odatã cu debutul noului an scolar, Agentia Nationalã Antidrog a demarat Campania nationalã de prevenire a consumului de canabis, care, sub numele ‘#POTALTFEL’, va derula in randul tinerilor, in special al liceenilor, activitãti de informare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de canabis. Totodatã, campania va prezenta alternative sãnãtoase de petrecere a timpului liber. CPECA Vaslui isi propune ca, cu ajutorul celor 40 de tineri voluntari implicati in aceastã campanie, sã facã, in perioada 5 septembrie 201731 iulie 2018, cate patru vizite pe lunã in liceele vasluiene, pentru a sta de vorbã cu liceenii, una din categoriile la care se inregistreazã cea mai mare prevalentã a consumului de droguri si cea mai scãzutã perceptie asupra riscului ridicat pentru consumul de canabis. Conform studiilor, varsta 1524 de ani este cea la care are loc, in general, debutul in consum pentru majoritatea consumatorilor de canabis, fie datoritã inconstientei specifice varstei, fie din teribilism, fie la indemnul anturajului. Din pãcate, in afara efectelor medicopsiho- sociale generate de consumul acestei substante, consumatorii de canabis fac, de multe ori, pasul cãtre alte droguri, mai puternice si mai periculoase, cocaina sau heroina, care creeazã rapid dependentã. În ciuda faptului cã, la nivel european, statisticile situeazã Romania pe unul din ultimele locuri in ceea ce priveste consumul de droguri, respectiv locul de 25 din 27 de tãri analizate, in ultima vreme se constatã o crestere alarmatã a numãrului de consumatori de canabis si alte substante halucinogene, in special NSP-uri, asa-zisele etnobotanice. Trebuie spus cã consumul de canabis se situeazã pe pozitia a doua, dupã cel de inhalante in ceea ce priveste debutul precoce a consumului de droguri, si pe aceeasi pozitie in topul celor mai usor de procurat substante. Din pãcate, doar aproximativ o treime dintre adolescenti considerã consumul experimental sau ocazional de canabis ca avand un risc ridicat. Acest fapt este demons trat si de numãrul mare de ado lescenti care ajung la unitãtile de primiri urgente din spitalele vasluiene in urma consumului de droguri, numãr care, din pãcate, este in crestere de la an la an, in special din cauza influentei anturajului si, mai ales, a tinerilor ‘stranieri’ reveniti in tarã. ‘CPECA Vaslui acordã la cerere, in mod gratuit si cu pãstrarea confidentialitãtii datelor personale ale apelantilor, consultantã medicalã si psihologicã tuturor celor care doresc sã scape de consumul de droguri. În acest moment, la Centrul nostru sunt preluati in managementul de caz 20 de persoane, din care 15 consumatori de canabis si 5 consumatori de substante psihoactive, insã, mai grav, intre cei 15 se regãsesc si 5 persoane care in paralel, au consumat si substante mai puternice, trei dintre ei cocainã iar doi, heroinã. Cei doi consumatori de heroinã, o femeie in varstã de 32 de ani si un bãrbat in varstã de 42 de ani, sunt in prezent internati voluntar in vederea tratãrii dependentei de droguri in spitale din Vaslui si Bucuresti. Din pãcate, fatã de anul trecut, cand am avut in management de caz 22 de persoane, numãrul consumatorilor de canabis a crescut de la 13 la 15, fapt care denotã o crestere a consumului acestei substante care, repet, de multe ori atrage si alte tipuri de comportament adicitv, respectiv policonsum, impreunã cu ecstasy, cocainã, heroinã, ciuperci halucinogene, amfetamine sau NSP’, a declarat Viorica Cobzaru, coordonatorul CPECA Vaslui. În paralel cu campania #POTALTFEL, CPECA mai deruleazã o alta, cofinantatã de Consiliul Judetan Vaslui, in vederea reducerii consumului de droguri si a delicventei juvenile.