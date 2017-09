Porti deschise, astãzi, de Ziua Pompierilor din România

miercuri, septembrie 13, 2017, 3:00

Astãzzi, 13 septembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã (ISU) ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui aniverseazã 169 de ani de la cel mai important moment din traditia armei pompierilor – lupta eroicã purtatã la 13 septembrie 1848 de pompierii bucuresteni impotriva trupelor otomane venite sã infrangã miscarea revolutionarã romanã. Începand cu anul 1953, ziua de 13 septembrie a fost declaratã oficial Ziua Pompierilor din Romania. Pentru a marca acest eveniment, astãzi, intre orele 09.00 – 12.00, vor fi organizate o serie de activitãtii dedicate Zilei Pompierilor din Romania, cum ar fi ateliere de prezentare a tehnicii de interventie, exercitii demonstrative, puncte de informare preventivã, precum si activitãti de tip ‘porti deschise’, in cadrul cãrora sunt asteptati cat mai multi cetãteni din Vaslui, Barlad, Husi, Negresti, Murgeni si Ivãnesti in subunitãtile de interventie si punctele de lucru. Expozitiile de tehnicã si echipamente vor fi deschise la sediile Detasamentului de pompieri Vaslui – Punctul de lucru Casa Armatei, Detasamentului de pompieri Barlad, Sectiei de pompieri Husi si in Parcul Rodina Husi. Cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania, comanda inspectoratului transmite tuturor celor ce activeazã in domeniul managementului situatiilor de urgentã, colaboratorilor, precum si cetãtenilor care le vin in sprijin pe timpul actiunilor desfãsurate sincere urãri de sãnãtare, fericire si impliniri.