Populatia scolarã, în scãdere acceleratã

miercuri, septembrie 20, 2017, 3:00

Cifra de scolarizare în noul an scolar este mai micã cu 500 de elevi fatã de anul precedent, fapt motivat nu doar prin sporul natural negativ, cât si prin plecarea în strãinãtate a tot mai multe familii. În conditiile în care abandonul scolar se cifreazã, an de an, la circa 600 – 700 de elevi, jumãtate din acestia sunt elevi de clasa a VIII-a, care nu se mai regãsesc la înscrierile în liceu sau scoli profesionale, acolo unde, în acest an, au rãmas neocupate câte trei clase. Culmea, ãntr-un judet eminamente agricol, cel mai putin cãutate locuri la scolile profesionale sunt chiar cele de acest profil, clasele de mecanic agricol, horticultor si operator în industria vinului de la Liceul Agricol „Dimitrie Cantemir” din Husi fiind desfiintate, din lipsã de doritori! O situatie specialã este la Bãcesti, acolo unde a fost nevoie de înfiintarea unei noi grupe de grãdinitã pentru copiii romilor reveniti acasã, familiile unora dintre ei fiind expulzate din Franta zilele trecute!

Desi a inceput anul scolar, continuã inscrierile in unitãtile de invãtãmant din judetul Vaslui, de cele mai multe ori fiind cazuri de elevi reveniti din strãinãtate singuri, ori impreunã cu familia. Sunt insã si situatii datorate unor pãrinti neinformati, care, in aceste zile, isi inscriu copiii, imboldul fiind, de cele mai multe ori, ‘bonusurile’ financiare, cei 50 de lei primiti de copiii care frecventeazã invãtãmantul prescolar, ori alocatia de sprijin a familiei. O situatie specialã se intalneste la Bãcesti, acolo unde, in acest an, a fost nevoie de suplimentarea, cu o grupã, a locurilor din grãdinitã, dar si din scoli, dat fiind cã multi dintre locuitorii plecati in strãinãtate, cei mai multi de etnie romã, au revenit in tarã in luna august, iar la plecare multi dintre ei si-au lãsat copiii acasã, in grija rudelor, sã invete la scolile din sat. Acestora li se adaugã copii a 10 familii de romi expulzati zilele trecute din Franta si care, atrasi si de stimulentele financiare, ar dori sã-si inscrie copiii la scoalã sau grãdinitã. Acest lucru este ingreunat de lipsa foilor matricole de la scolile din Franta la care au invãtat, conducerea scolii din sat, impreunã cu conducerea ISJ Vaslui cãutand solutii pentru rezolvarea acestei situatii. Coincidentã, toti acesti copii vor invãta in scoli noi, scoala din Bãcesti fiind proaspãt inauguratã, chiar la inceputul anului scolar, iar noua grãdinitã din sat urmand a fi datã in folosintã la sfarsitul acestei luni. Potrivit legii, inscrieile la scoalã a copiilor se mai pot face panã la inceputul lunii octombrie, iar transferuri intre unitãti de invãtãmant se pot face si in timpul vacantelor sau, in cazuri speciale, cu aprobarea ISJ. Cert este un lucru, de la an la an, scade cifra de scolarizare stabilitã conform datelor de la Evidenta Populatiei, principalele motive fiind atat sporul natural negativ, indice demografic in continuã scãdere in ultimii 20 de ani, dar si exodul spre strãinãtate a multor familii de vasluieni, plecati in cãutarea unei vieti mai bune. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, cifrele de scolarizare propuse in anul scolar 2016 – 2017 au fost de 68.225 elevi, la care se adaugã alti 586 de copii in invãtãmantul special. Pentru acest an scolar, numãrul total propus la nivelul judetului Vaslui este de 67.706 de elevi pentru invãtãmantul de masã, cu 519 elevi mai putini ca anul trecut, si 716 elevi in invãtãmantul special. Se pare cã numãrul elevilor ce vor frecventa scolile speciale va fi insã mai mic cu circa 100, asta pe langã diferenta de la invãtãmantul de masã. Motivul: unii dintre copiii cu nevoi speciale, este vorba de cei cu handicap mai putin sever, care nu necesitã supraveghere continuã, vor urma tot invãtãmantul de masã, urmare a mãsurilor luate in acest sens Guvern care, prin stimulare financiarã, incearcã o integrare a acestor copii in societate. Conform estimãrilor ISJ Vaslui, circa 600 de astfel de copii cu nevoi speciale vor urma cursuri, in acest an, in scolile ‘normale’. În afara planului de scolarizare propus pentru acest an scolar, trebuie tinut cont si de abandonul scolar, care, an de an, se cifreazã in jurul a 600 – 700 elevi care renuntã la scoalã, din diverse motive, principalul fiind tot plecarea in strãinãtate alãturi de familie. Jumãtate dintre cei care ‘leagã scoala de gard’ sunt absolventi de gimnaziu, care nu se mai regãsesc ca fiind inscrisi in licee sau scoli profesionale in noul an scolar, pentru 2017 – 2018, numãrul lor fiind de circa 350! Ca plan de scolarizare, la nivelul judetului Vaslui vor fi 10.994 copii in ciclul prescolar, 20.898 elevi in ciclul primar, si 17.222 elevi de gimnaziu, cifre deja indeplinite panã la inceputul anului scolar si la care se vor adãuga, eventual, cei ce vor mai fi inscrisi ulterior, in functie de locurile disponibile. În ceea ce priveste ciclul liceal, pentru clasa a IX-a, la nivelul judetului Vaslui, erau programate a fi infiintate 125 de clase cu circa 3.500 de elevi, insã nu au fost infiintate, din lipsã de elevi, 3 clase, toate la licee tehnologice. O situatie asemãnãtoare este si in cazul scolilor profesionale, acolo unde ar fi trebuit sã fie infiintate 40 de clase, insã, din aceleasi motiv, acest lucru nu s-a intamplat pentru 3 clase. Culmea, in ciuda faptului cã judetul Vaslui are un profil economic bazat pe agriculturã, iar specialistii din aceastã ramurã sunt si vor fi la mare cãutare, cele trei clase desfiintate sunt chiar de la Liceul Agricol ‘Dimitrie Cantemir’ din Husi, la profilele mecanic agricol, horticulturã si de operator in industria vinului! Probabil, acest lucru este datorat mentalitãtii unor pãrinti. Dacã la unele licee sau scoli profesionale, locurile din clasele de la unele profile au fost completate cu greu, au fost si cazuri in care cererea, la alte unitãti, a fost mai mare decat oferta. Este cazul, de exemplu, la Liceul ‘Petru Rares’ din Barlad, unde au fost cereri suplimentare pentru clasele de profil confectioner textile, spre deosebire de Liceul ‘Stefan Procopiu’ din Vaslui, care a dus lipsã de aspiranti, conducerea ISJ relocand locurile de la Vaslui la unitatea din Barlad. La fel, la liceul din Vladia, Dragomiresti, unde numãrul de cereri a depãsit toate asteptãrile, si unde ar fi trebuit infiintatã o clasã suplimentarã. Dat fiind cã nu exista spatiul necesar desfasurãrii in bune conditii a actului didactic, s-a luat decizia majorãrii numãrului de elevi din clasele existente, pentru satisfacerea tuturor cererilor. ‘Anul scolar 2017 – 2018 a inceput sub bune auspicii, atat noi, Inspectoratul Scolar, cat si unitãtile de invãtãmant fiind pregãtiti sã asigurãm cele mai bune conditii astfel ca procesul de invãtãmant sã se desfãsoare in cele mai bune conditii. În marea lor majoritate, unitãtile de invãtãmant au fost igienizate, unele, reabilitate, si chiar avem mai multe unitãti scolare noi, inaugurate la inceputul acestui an scolar. Este asigurat si corpul profesoral, format din cadre didactice in care noi avem foarte mare incredere, si care, multi dintre ei, au dat dovada capacitãtii lor profesionale, concretizatã prin rezultate de exceptie obtinute de elevii vasluieni atat la examenele nationale, cat si la concursurile si olimpiadele scolare. Încã din prima zi de scoalã, elevii au avut asigurate toate manualele, intr-un important procent fiind manuale noi, inclusiv Compendiul pentru clasa a V-a, care va asigura parcurgerea programei scolare la toate materiile in urmãtoarele 8 sãptãmani, timp in care vor vor fi tipãrite si distribuite noile manuale’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui.