Pomohaci, «dezbrãcat» si de titlul de «cetãtean de onoare al Bârladului»!

miercuri, septembrie 27, 2017, 3:00

Mai în glumã, mai în serios, consilieri locali bârlãdeni i-au retras, luni, 25 septembrie, titlul de cetãtean de onoare fostului preot Cristian Pomohaci.

Initiativa a apartinut grupului de consilieri social-democrati, format din zece persoane, care siau motivat decizia astfel: ‘…deoarece pe numele domnului Cristian Pomohaci se aflã pe rol o cercetare penalã efectuatã de Parchetul de pe langã Judecãtoria Targu-Mures iar prejudiciile de imagine aduse muicipiului Barlad sunt evidente, datoritã mediatizãrii nationale a acestui caz si a asocierii cu orasul nostru’. Lasand la o parte stangãciile in exprimare ale semnatarului expunerii de motive a proiectului de retragere a titlului acordat lui Pomohaci, un lucru este cert: toti consilierii locali au fost de acord cu initiativa propusã, iar socialdemocrat ii nu s-au sfiit nicio clipã sã arate cã, dupã izbucnirea scandalului, problema Pomohaci le-a stat ca un ghimpe in coste. Asta pentru cã tot cei din PSD au fost cei care, initial, l-au propus pe Pomohaci pentru aceastã distinctie. În schimb, comicul de situatie nu a intarziat sã aparã, imediat dupã anuntarea rezultatului votului, cand consilierul local independent i-a ‘sfãtuit’ pe social-democrati sã procedeze la fel si in cazul fostul Episcop de Husi, Corneliu Onilã, implicat si el intr-un scandal cu conotatii sexuale. Cand Sarbu a spus cã proiectul cu Pomohaci ar fi mers ‘la pachet’ cu cel al lui Onilã, unii consilieri mai mucaliti au si replicat: ‘Nu ati auzit cã nu mai avem voie sã punem popã peste popã!? Sã il luãm impreunã, la gramadã…?!?’. Vizibil iritat cã nu a fost luat in serios, Sarbu a anuntat in plen cã va initia el un proiect care sã vizeze retragerea tilului de cetãtean de onoare a lui Onilã si pe care sã il supunã dezbaterii plenului in sedinta viitoare a Consiliului Local Barlad. Reamintim cã in jurul preotului Cristian Pomohaci s-a declansat un scandal urias in momentul in care un tanãr care l-a cunoscut pe fostul prelat a fãcut publicã o inregistrare audio in care acesta i-ar fi propus sã intretinã raporturi sexuale, in schimbul unor avantaje materiale. În schimb, cazul fostului Episcop de Husi, Corneliu Onilã, a zguduit din temelii Biserica Ortodoxã Romanã in momentul in care inaltul prelat a apãrut in spatiul public pe o inregistrare video in care intretinerea relatii sexuale orale cu un presupus elev al Seminarului Husi. În ambele cazuri, BOR a intervenit decisiv: Pomohaci a fost caterisit iar Onilã si-a pierdut functia de Episcop de Husi. Numai cã, in ambele situatii, lucrurile incã nu au fost transate definitiv din punct de vedere juridic.