PNL, despre efectele mãsurilor aberante ale Guvernului Tudose asupra economiei vasluiene

joi, septembrie 21, 2017, 3:00

Liberalii vasluieni fac o analizã severã a economiei locale, dupã ce au vãzut „cu câtã emfazã anuntau membrii Guvernului Dragnea 2 faptul cã s-ar fi înmultit, peste noapte, locurile de muncã în România”. Realitatea, spun cei de la PSD, nu prea confirmã laudele pesedistilor. De exemplu, numai la Vaslui, în primele 6 luni ale acestui an, nu mai putin de 712 firme si-au închis activitatea iar multi angajati au ajuns someri. Introducerea TVA defalcat sau deciziile luate în privinta contractelor de muncã part-time sunt alte douã mãsuri nocive ale Guvernului Tudose, care dezechilibreazã economia vasluianã. Astfel, la nivelul judetului Vaslui, impozitarea contractelor cu normã partialã la nivelul salariului minim brut pe tarã si-a fãcut deja efectul, desfiintînd 1.500 contracte de muncã, numai de la 1 august, conform datelor oficiale.

Una dintre mãsurile menite sã subrezeascã economia vasluianã si, de altfel, a intregii tãri, se referã la introducerea TVA-ului defalcat. Este cea mai contestatã mãsurã a cabinetului Tudose, dupã incercarea de introducere a impozitului pe cifra de afaceri. Mãsura a surprins pe toatã lumea: intempestivã, venitã in plinã vacantã de varã, fãrã dezbatere, cu maximum de brutalitate si cu un timp scurt pentru implementare. Guvernul sa fãcut cã dã un pas inapoi, a indulcit putin proiectul initial, fãrã sã schimbe fondul mãsurii. Justificarea datã de Guverncombaterea evaziunii fiscale la plata TVAeste jenantã, deoarece vor fi lovite de acestã mãsurã doar firmele corecte si vor scãpa marii evazionisti. Guvernul are la indemanã institutii si parghii pentru a combate tintit marea evaziune la plata TVA. A preferat insã o mãsurã generalizatoare si abuzivã, care demonstreazã incapacitatea administrativã si politicã premeditatã de asuprire a sectorului economic privat. Firmele plãtitoare de TVA vor fi silite sã facã douã plãti pentru fiecare facturã (una pentru TVA, in contul special, cealaltãfãrã TVAin contul obisnuit). La nivel national, 300.000 de firme vor trebui sã-si deschidã noi conturi la bãnci si la trezorerie, sã-si modifice sistemele informatice pentru a putea tine evidenta TVA in timp real, sã aibã angajati care sã nu greseascã niciodatã pentru cã, altminteri, riscã penalizãri severepanã la confiscarea a jumãtate din suma ce reprezintã TVA pentru o facturã. sGuvernul e ciumã cu firmele si mumã cu organele de control: ii penalizeazã aspru pe cei care intarzie/gresesc plata TVA, dar nu prevede nicio sanctiune dacã ANAF-ul nu returneazã TVA-ul deductibil in trei zile, asa cum stipuleazã ordonanta de urgentã. Va creste exponential birocratia care va lovi firmele corecte si, in special, pe cele cu un volum mare de facturi/activitãti. Tot firmele plãtitoare de TVA vor suporta, panã la urmã, haosul si costurile generate de implementarea supravegherii de cãtre Fisc a noului sistemo, se aratã in analiza realizatã de PNL Vaslui.

Supra-impozitarea contractelor de munca part-time, pe masa Avocatului Poporului

Guvernul s-a mai gandit la o idee de impovãrare a firmelor si, implicit, a angajatilor. De la 1 august, a impus obligatia angajatorilor de a plãti contributia pentru pensii si sãnãtate la nivelul salariului minim brut pentru toti salariatii, inclusiv pentru persoanele care au incheiate contracte de muncã fãrã normã intreagã si pentru cei cu plata in acord. Astfel, pentru contractele part-time sub salariul minim brut pe economie, angajatorii vor plãti contributii la nivelul salariului minim brut pe economie. Sunt 360.000 de contracte unice cu timp de muncã partial, fatã de care pesedistii vin cu suspiciunea cã unii sunt angajati cu normã intreagã de muncã, dar taxele ar fi achitate pentru timp partial de muncã. Din nou, in loc sã caute si sã gãseascã vinovatii de evaziune, guvernul i-a pedepsit pe toti, laolaltã, si pe patronii corecti si pe cei care nu tin cont de lege. PNL a depus, la sfarsitul lunii iulie, o sesizare la Avocatul Poporului in care cere contestarea la Curtea Constitutionalã a Ordonantei 4/2017 privind supraimpozitarea contractelor de muncã part-time. sConsiderãm cã acest act normativ incalcã cinci articole din Constitutie. De asemenea, PNL incurajeazã firmele afectate de aceastã mãsurã sã actioneze pe calea instantelor judecãtoresti pentru sesizarea Curtii Constitutionaleo, se aratã in documentul PNL Vaslui.