Platforma Împreunã, cea mai mare platformã civicã din România, se alãturã Coalitiei pentru Familie

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Peste 1000 de organizatii si intelectuali din toate colturile tãrii s-au reunit în Platforma civicã „Împreunã”, lansatã oficial în Bucuresti pe 15 septembrie, având ca obiectiv sustinerea referendumului pentru modificarea Constitutiei, în sensul stabilirii definitiei cãsãtoriei ca fiind între un bãrbat si o femeie.

În acest fel, Platforma ‘Împreunã’ devine a treia mare fortã civicã care, alãturi de Comitetul National de Initiativã, publicat in Monitorul Oficial, si de Coalitia pentru Familie, se alãturã acestui demers democratic, fãrã precedent in Romania. Purtãtorul de cuvant al Comitetului national de initiativã cetãteneascã, avocat Ana Corina Sãcrieru a subliniat cã politicienii ‘nu pot desconsidera dorinta romanilor de definire in Constitutie a institutiei cãsãtoriei’. ‘Clasa politicã romaneascã trebuie sã inteleagã cã nu poate desconsidera dorinta milioanelor de romani care isi doresc definirea si in Constitutie a institutiei cãsãtoriei. Avem o definitie in Codul civil care spune cã avem cãsãtorie intre un bãrbat si o femeie. Milioane de romani au semnat ca aceastã definitie sã fie mentionatã si in Constitutie. Singurul lucru care se impune este organizarea acestui referendum pentru ca toatã lumea sã vinã si sã voteze potrivit constiintei’, a adãugat Sãcrieru. Presedintele Comitetului national de initiativã cetãteneascã, Mihai Gheorghiu, a mentionat cã multe dintre organizatii sunt mici, dar apãrã ‘valorile fiintei romanesti’. ‘Toti acesti oameni s-au strans impreunã pentru a spune DA referendumului pentru modificarea art. 48 alin. 1 din Constitutie. E incã un semnal inaintea votului decisiv cã societatea romaneascã doreste acest referendum si doreste aceastã modificare Constitutionalã, doreste ca normalitatea sã fie regula societãtii noastre si a sistemului juridic si constitutional’, a spus Gheorghiu. Prima declaratie a platformei Împreunã cere Parlamentului sã nu mai tergiverseze organizarea referedumului pentru revizuirea Constitutiei: ‘Respingem categoric incercarea clasei politice romanesti de tergiversare, atat a punerii pe ordinea de zi a Camerei Senatului spre adoptare a proiectului de lege privind modificarea art. 48 alin. 1 din Constitutia Romaniei, cat si a organizãrii propriu-zise a referendumului. Solicitãm membrilor Senatului sã punã imediat pe ordinea de zi proiectul de lege susment ionat. În acest sens, prezenta Declaratie este inaintatã Senatului sub calificarea cererii imperative a societãtii civile, adresatã membrilor Senatului cu acest obiect de a pune imediat pe ordinea de zi a proiectului de lege privind modificarea art. 48 alin. 1 din Constitutia Romaniei. Solicitãm clasei politice romanesti si tuturor institutiilor publice constitutionale sã procedeze de urgentã la organizarea referendumului solicitat de cele 3 milioane de romani. În caz contrar – respectiv in ipoteza neorganizãrii referendumului ori in ipoteza tergiversãrii lui de o asemenea manierã incat data la care s-ar putea organiza sã fie una total nepotrivitã raportat la calendarul activitãtilor societãtii (respectiv lunile decembrie – februarie) noi, societatea civilã, vom considera aceasta o sfidare a vointei juridice a poporului roman. Solicitãm institutiilor publice abilitate sã determine sistarea campaniei de defãimare publicã a romanilor care au semnat ori care sustin initiativa civicã ce face obiectul prezentei Declaratii, tocmai pentru asigurarea climatului legal si democratic pentru finalizarea acestui demers de cãtre factorii institutionali prevãzuti de lege. Respingem, totodatã, orice incercare de politizare sau de confiscare politicã a initiativei cetãtenesti a celor 3 milioane de cetãteni romani’, se aratã in Declaratia de la Bucuresti.