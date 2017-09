Pietarii din Bârlad, supãrati foc pe organizatorii «Sãrbãtorii Toamnei»

vineri, septembrie 29, 2017, 3:00

Supãrati la culme de faptul cã investitorul privat care are contract cu primãria pentru organizarea Sãrbãtorii Toamnei le-a cerut sume foarte mari pentru a participa la eveniment, mai multi reprezentanti ai pietarilor din Bârlad au mers cu jalba în protap la alesii locali.

Nemutumitii si-au pus pãsurile tocmai in sedinta de plen a Consiliului Local Barlad, pentru a fi siguri cã suunt auziti de toatã lumea si mai ales cã se gãseste o rezolvare la problema ridicatã de ei. ßNu se poate sã ni se cearã 5.900 de lei, pentru doar trei zile de manifestare, ca sã ne amplasãm si noi o amãratã de terasã! La fel s-a intamplat si anul trecut, cand la Barlad nu au venit decat investitori din alte localitãti, mai potenti financiar, iar noi am rãmas pe dinafarã, din cauza chiriilor foarte mari. Suma este uriasã si, in plus, existã riscul nici sã nu o incasãm pe toatã. Ce sã mai vorbim de acoperirea cheltuielilor si de un eventual profit! Chiar nu se poate gãsi o altã solutie? De ce nu organizeazã Directia Pietelor, asa cum s-a intamplat panã acum cativa ani?’, s-au intrebat nemultumitii. Totodatã, ei au tinut sã ii instiinteze pe alesii locali cã au in vedere constituirea unui grup propriu de investitori/organziatori de evenimente similare si sã preia fraile tuturor manifestãrilor publice care vor mai avea loc de-acum in localitate. La randul lor, cei responsabili, prin vocea lui Iulian Bica, directorul executiv al Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) din Barlad, le-a spus nemultumitilor cã Sãrbãtoarea toamnei va fi ultimul eveniment local care va fi fi organizat anul acest in regim privat si cã institutia pe care o conduce va gestiona de-acum inainte toate actiunile similare. ßTrebuie sã intelegeti cã, la momentul in care s-a decis ca astfel de evenimente sã fie organizate cu sprijin privat, s-a luat aceastã decizie doar din cauza incapacitãtii fizice si logistice a DAPPC. Nu aveam nici oameni, nici tehnica necesarã, insã acest lucru se va schimba radical incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Si asta pentru cã, in sedinta Consiliului Local din luna octombrie, vom propune spre aprobare noul regulament de functionare si organizare al Directiei. Însã, trebuie sã stiti, cã deja am decis ca, de acum inainte, la toate evenimentele organizate de DAPPC, pentru ca si dumneavoastrã si noi sã fim multumiti, nu vom mai accepta participarea decat acelor investitori locali care nu au datorii la bugetul local. Astfel, si dumneavoastrã veti putea solicita preturi si conditii de organizare bune si foarte bune, dar si noi le vom putea furniza in conditiile in care avem bani la buget’, a spus Bica. Întrucat problema ridicatã de pietari a necesitat o atentia sporitã din partea Executivului, proiectul de hotãrare care stabilea aprobarea acordului de colaborare dintre investitorul privat si municipalitate a fost retras, luandu-se in calcul chiar renegocierea tarifelor percepute de organizator de la cei interesati sã isi amplaseze terase si/sau sã desfãsoare acte de comert in cadrul manifestãrii. O decizie finalã in acest sens va fi anuntatã in cursul sãptãmanii viitoare, pentru cã actiunea, programatã pentru perioada 06-08 octombrie, sã se desfãsoare fãrã alte nemultumiri.