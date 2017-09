Peste 60% din detinãtorii de afaceri din Vaslui sunt bãrbati

miercuri, septembrie 20, 2017, 3:00

În prezent, la Registrul Comertului Vaslui sunt inregsitrate 6.916 persoane juridice active. Din totalul persoanelor juridice, 3.388 sunt femei (un procent de 37%) iar 6.120 sunt bãrbati (62,4%). Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in primele sapte luni ale acestui an, un numãr de 60 vasluieni au infiintat SRL-D-uri (societate cu rãspundere limitatã- debutant). În medie, lunar, cel putin nouã vasluieni au intrat in afaceri. Numai in luna iulie 2017, la Registrul Comertului de pe langã Tribunalul Vaslui au fost infiintate 13 astfel de societãti, iar alte 7 sunt in curs de infiintare. La nivelul judetului Vaslui, la inceputul lunii august 2017 erau inregistrate 291 de SRL-D. Tinerii care detin firme pot sã obtinã panã la 10.000 de euro de la stat pentru a debuta in afaceri. Pentru o finantare de 10.000 de euro, firma beneficiarã va trebui sã aibã disponibili de la bun inceput 20.000 de euro: 10.000 de euro pentru a acoperi partea de 50% din cheltuielile cu investitia si incã 10.000 de euro pentru a face restul cheltuielilor (50%) care ulterior ii vor fi decontate de stat prin acest ajutor de minimis de panã la 10.000 de euro. Totodatã, legea prevede scutirea de la plata contributiilor de asigurãri sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariati, angajati pe perioadã nedeterminatã, precum si scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului.