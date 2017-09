Permis fals, descoperit la controlul de frontierã

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Pe 16 septembrie, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra in tarã, Serghei B., in varstã de 29 de ani, cetãtean moldovean, conducand un ansamblu de vehicule format din autoutilitarã si semiremorcã, ambele inmatriculate in Romania. La controlul de frontierã, pe langã documentele de identitate, bãrbatul a prezentat si un permis de conducere cu insemnele autoritãtilor din R. Moldova. Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care s-a constatat cã documentul in cauzã nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, fiind fals. Serghei B. a declarat cã detine permis de conducere valabil pentru categoriile ‘B si C’ si cã documentul pe care l-a prezentat la controlul de frontierã l-a primit de la un conational, la sfarsitul anului 2016, contra sumei de 150 de euro, intrucat avea nevoie de un permis de conducere valabil pentru categoria ‘CE’. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de uz de fals si complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.