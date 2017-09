Pentru prima datã în ultimii ani, programul de mãsuri pentru iarnã va fi aprobat în septembrie

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

„La baza deciziei CJUE referitoare la împrumuturile în franci elvetieni acordate în România a stat si mandatul aprobat de mine în calitate de ministru delegat pentru Afaceri Europene, care, în esentã, sublinia cã toate contractele de credit în monede strãine pot fi considerate abuzive dacã bãncile nu si-au avertizat corespunzãtor clientii în privinta riscului valutar”, a arãtat Ana Birchall, deputat PSD de Vaslui.

Ministrul Energiei a spus, intr-o conferintã de presã, cã pentru prima datã in ultimii ani programul de iarnã va fi aprobat in luna septembrie. ßSãptãmana trecutã, miercuri, am avut o sedintã de comandament de iarnã cu toate cã nu suntem in iarnã, dar un comandament sã pregãtim perioada de iarnã, cu toate autoritãtile, institutiile si companiile implicate. De asemenea, avem in circuitul de avizare si sunt convins cã in sãptãmana care vine, in sedinta de Guvern, vom aproba, pentru prima datã, in luna septembrie, in ultimii ani de zile programul de iarnã. Am mers in acest program de iarnã pe un scenariu mult mai negativ decat anul trecut, care a fost o realitate destul de cruntã a conditiilor meteo. Am accentuat acest scenariu si l-am fãcut mai negativ. În functie de el am pregãtit toti producãtorii de energie electricã, toti producãtorii de gaze, transportatorii de energie electricã si de gaze, furnizorii de gaze si de energie electricã, pentru aceastã perioadã. Suntem pregãtiti pentru aceastã iarnã, cu toate capacitãtile sã functionãm atat pe pe cãrbune, pe gaz, pe hidro, pe nuclear, pe eolian atunci cand e cazul. Avem capacitatea sã producem, sã ne asigurãm energia electricã, iar din punct de vedere al inmagazinãrii pe gaze, absolut toate conditiile si toate cantitãtile impuse de cãtre ANRE, cãtre operatorii privati sau ROMGAZ care nu e privat, au fost implinite si chiar depãsite de acesti operatori’, a spus Toma Petcu. Întrebat de jurnalisti dacã vor fi cresteri, ministrul a rãspuns cã pe zona de gaze, consumul casnic cãtre populatie, este reglementat panã in 2021 si protejat de ANRE. ßConsumatorul casnic, insemnand populatia, fie consumul propriu, fie consumul pentru producerea energiei termice este reglementat si protejat de ANRE. Din ce am discutat cu domnul Havrilet, am inteles cã nu vor fi majorãri substantiale’, a declarat ministrul. La insistentele jurnalistilor, el a subliniat cã nu existã informatii oficiale conform cãrora se vor scumpi gazele panã la sfarsitul anului. ßPe partea de energie electricã, pe calendarul de liberalizare, intrucat este ultimul an si trecem la o liberalizare totalã a pretului la energia electricã, singura reglementare si singurul reglaj pe care il mai pot face cei de la ANRE, este la sfarsitul acestui an. Ei estimeazã o crestere foarte usoarã, dar nu o pot pronunta in cifre, i-am intrebat si eu ca discutie neoficialã’, a explicat ministrul.