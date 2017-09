Pentru prima datã în ultimii ani, programul de mãsuri pentru iarnã va fi aprobat în septembrie

marți, septembrie 26, 2017, 3:00

Si in acest an, elevii de liceu pot consulta oferta educationalã a celor mai prestigioase universitãti din tarã si strãinãtate in cadrul unei noi editii a Targului de Universitãti Internationale RIUF. La evenimentul care va avea loc pe 12 octombrie la Palas Congress Hall Iasi vor fi prezenti reprezentantii a peste 50 universitãti din 9 tãri, dintre care circa 25 universitãti din Marea Britanie, dar si cele mai cãutate institutii de invãtãmant superior din Romania, Universitatea Tehnicã ‘Gheorghe Asachi’, din Iasi, si Universitatea Bucuresti. Cu aceastã ocazie, participantii vor putea afla informatii despre peste 4.500 de programe de licentã si masterat din domenii precum business, economie, IT & Computer Science, management, arte sau inginerie, dar si despre fondurile de burse de peste 3.000.000 euro oferite de institutii educationale din Regatul Unit si Germania. În plus, vor putea descoperi la RIUF Iasi universitãti care pun accent pe angajabilitatea postabsolvire si pe oportunitãtile pe care studentii le pot avea incã din timpul facultãtii. ‘Una dintre universitãtile de top din Marea Britanie, University of Birmingham, ocupã locul intai in UK pentru rata de angajare dupã terminarea studiilor. O altã universitate de prestigiu britanicã, University of Northampton, este profund axatã pe angajabilitatea post-absolvire, 96% dintre absolventi fiind plasati pe piata muncii la scurt timp dupã finalizarea studiilor’, anuntã organizatorii, grupul Educativa. Targul este adresat elevilor din clasele X – XII, iar pentru participare, este necesar ca acestia sã se inscrie online, individual, pe www.riuf.ro, si sã pãstreze codul de acces primit pe e-mail. Biletul de intrare pentru elevi si pãrinti este 5 RON, iar profesorii insotitori au intrare gratuitã. Anterior Targului de la Iasi, evenimente similare se desfãsoarã la Bucuresti, in perioada 7 – 8 octombrie, si Timisoara, pe 10 octombrie.