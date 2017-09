Pensiile speciale, mai tari decât solidaritatea

vineri, septembrie 29, 2017, 3:00

Pensionarii vasluieni s-au întors de la Predeal cu tolba goalã. La întâlnirea Comitetului National al Persoanelor Vârstnice, pensionarii au propus anularea pensiilor speciale si eliminarea posibilitãtii de pensionare sub vârsta de 55 de ani. Desi toti pensionarii din tarã s-au raliat acestor mãsuri, reprezentantii Ministerului Muncii s-au arãtat mult mai reticienti. Dincolo de cele trei proiecte de modificare a legii pensiilor, la care se lucreazã în prezent, pensiile speciale rãmân în platã.

Pensionarii vasluieni nu au rezolvat nimic la Consiliul National al Persoanelor Varstnice din Romania, care a avut loc luni, 25 septembrie 2017, la Predeal. Desi sau dus cu un set de propuneri si cu mult entuziasm la intalnirea pensionarilor din tarã, rezultatele nu au fost deloc pe mãsura asteptãrilor. Pensionarii vasluieni au mers la Predeal cu douã propuneri de impact. Prima viza eliminarea notiunii de pensie specialã si construirea sistemului public de pensii exclusiv in baza principiului contributivitãtii. Cea de-a doua propunere privea eliminarea posibilitãtii de pensionare sub varsta de 55 de ani, cu exceptia locurilor de muncã cu conditii deosebite (mineri, piloti etc.). Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice (CJPV) Vaslui, a spus cã toti pensionarii sau raliat la propunerile prezentate, insã reprezentantii Ministerului Muncii, prezenti la eveniment, nu au dar niciun rãspuns concret. ìPentru moment, sunt in discutie trei proiecte cu privire la modificarea legislatiei pensiilor din sistemul public. Se studiazã mai multe variante si niciun proiect nu este definitivat, asa cã nu se stie nimic sigur in legãturã cu legea pensiilor. Pensiile speciale nu s-au suspendat. Noi am propus secretarului de stat din Ministerul Muncii, prezent la discutii, cel putin sã impoziteze pensiile speciale cu 50%, dacã nu pot fi desfiintate definitiv. Sunt doar discutii, si nu avem nicio decizie. Pentru a conluziona, pot spune cã nu am rezolvat nimic. Am rãmas exact cu ce este in platã acum, nu s-a modificat nimic’, a spus Ioan Stamate. Pentru a-si promova propunerile la nivelul Parlamentului Romaniei, pensionarii au primit indicatii sã se intalneascã cu parlamentarii din fiecare judet si sã ii convingã sã le sustinã propunerile.