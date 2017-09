Pensia medie din Bucuresti, mai mare cu 429 lei decât cea din Vaslui

joi, septembrie 21, 2017, 3:00

Pensionarii din judetul Vaslui au pensii mult mai mici în comparatie cu cei din tarã. În prima jumãtate a anului 2017, pensia medie de asigurãri sociale de stat în municipiul Bucuresti a fost de 1.247 lei. În aceeasi perioadã, pensia medie lunarã de asigurãri sociale de stat din judetul Vaslui a fost de numai 818 lei.

Conform datelor Institutului National de Statisticã, la nivel national, in trimestrul al II-lea din 2017, pensia medie lunarã a fost 1.022 lei, mai mare cu 0,6% fatã de trimestrul I din 2017. Tn tarã, pensionarii de asigurãri sociale detin ponderea majoritarã (99,9%) in numãrul total de pensionari. Pensionarii de asigurãri sociale de stat reprezintã 89,5% in totalul celor de asigurãri sociale. Pe categorii de pensii, numãrul pensionarilor pentru limitã de varstã a fost preponderent (75,9%) in cadrul pensionarilor de asigurãri sociale. Pensionarii cuprinsi in categoriile de pensiianticipatã si anticipatã partial ??- au reprezentat 1,9%. Din cei 102.278 pensionari din judetul Vaslui, 30.300 primesc pensii mai mici de 520 lei. Pentru a putea incasa integral pensia minim garantatã, statul le acordã la pensie restul sumei panã la nivelul de 520 lei. La polul opus, se aflã 85 de pensionari de lux, cea mai mare pensie ridicandu-se la suma de 16.368 lei. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, tabloul pensiilor incasate in judet aratã astfel: 1.543 pensii mai mari de 2.000 lei, 16.640 de pensii cuprinse intre 1.1002.000 lei, in timp ce 84.095 pensionari au pensii mai mici de 1.100 lei.

Fara bani de mâncare

Institutul pentru Cercetarea Calitãtii Vietii a calculat care este cosul alimentar nesar, de care are nevoie un pensionar pentru a supravietui. In total, pentru o singurã lunã, un bãtran are nevoie de 268,61 de lei pentru a-si asigura caloriile pentru un trai de subzistentã. Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui, spunea cã majoritatea pensionarilor vasluieni nu au lunar suma de 268 de lei pentru a-si procura produsele alimentare. ‘Nu are omul bani, nu isi permite sã acopere acest necesar de alimente. Trebuie sã ne gandim cã mai ai de plãtit apa, gazele naturale, salubritatea, curentul electric si alte nevoi. Dacã ai o retetã mai scumpã, trebuie sã te imprumuti de la copii sau de la alti cunoscuti. In cazul pensionarilor singuri, situatia este si mai grea. Din actualele pensii, nu ajung banii pentru acest cos minim de consum. Dar poate omul vrea sã mãnance ceva mai bun, sau mai mult, atunci ce face?! Ar trebuie ca pensia minimã sã fie de 1.000 lei si atunci ar avea toti pensioanrii cu ce trãii, a spus Ioan Stamate.