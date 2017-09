Pedeapsã redusã pentru o «teparã» de profesie

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Vasluianca Gabriela Berbece, care, pretinzându-se drept inspector ITM, a „tepuit” patronii mai multor firme din Botosani, Neamt si Vrancea, si-a aflat sentinta definitivã în dosarul în care era acuzatã de înselãciune. Culmea, desi individa mai avea douã condamnãri anterioare, dintre care una pentru fapte asemãnãtoare sãvârsite în 2005, judecãtorii Curtii de Apel Iasi au redus substantial pedeapsa initialã decisã de Judecãtoria Vaslui.

Gabriela Berbece, o vasluiancã in varstã de 40 de ani, si-a fãcut din inselarea semenilor sãi un mod de viatã. Dupã ce, in 2006, a fost condamnatã la 4 ani de inchisoare pentru inselãciune iar in 2010 a mai avut o condamnare, de 1 an si 4 luni de inchisoare, de aceastã datã pentru furt, femeia s-a apucat din nou de ceea ce stia ea mai bine. Pretinzand cã este inspector ITM, ea a reusit sã insele mai multi patroni ai unor firme, dar si persoane fizice din Dorohoi, Sãveni, Botosani, Roman, Piatra Neamt, Onesti ori Focsani, cu sume cuprinse intre 400 si 2.000 lei. Uzand de calitatea ‘oficialã’, individa solicita aceste sume chipurile pentru ajutorarea copilului sãu bolnav, care au nevoie urgentã de operatie, patronii, milosi, deschizandu- si portofelele. A fost prinsã in luna mai 2016, dupã ce aplicase aceastã metodã la trei firme din judetul Vrancea, atunci cand un om de afaceri si-a dat seama de inselãtorie si a anuntat Politia. Pentru aceste fapte, ea a fost condamnatã de Judecãtoria Focsani la o pedeapsã de 3 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare. În timpul cercetãrilor, au iesit la ivealã alte nu mai putin de alte nouã fapte, comise anterior pe raza judetelor Botosani, Neamt si Bacãu, drept pentru care procurorii au cerut si obtinut arestarea sa preventivã. La sfarsitul lunii martie, Judecãtoria Vaslui a pronuntat sentinta in acest dosar, condamnand-o pe Gabriela Berbece la pedepse cuprinse intre 8 luni si 1 an si 4 luni de inchisoare pentru fiecare dintre cele nouã noi capete de acuzare. Prin contopirea lor si a pedepsei primite anterior, la Focsani, judecãtorii vasluieni au decis condamnarea teparei la o pedeapsã totalã de 6 ani si 9 luni de inchisoare, cu executare. Femeia a contestat aceastã condamnare la instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi, care, miercuri, a pronuntat sentinta definitivã in acest dosar. Schimband incadrarea juridicã a faptelor pentru care Gabriela Berbece a fost trimisã in judecatã, intr-o singurã infractiune de inselãciune in formã continuatã cu 9 acte materiale, judecãtorii ieseni au dat, pentru aceste fapte, o singurã condamnare, de 3 ani de inchisoare. La aceasta, prin contopire, au adãugat si cate o treime din pedeapsa decisã de judecãtorii din Focsani, astfel cã, prin recalculare, a reiesit o pedeapsã mai micã cu circa o treime fatã de cea primitã initial, la Judecãtoria Vaslui, respectiv de doar 4 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare, printr-o sentintã care este definitivã! În conditiile in care infractoarea a ispãsit deja o parte din pedeapsã, fiind arestatã preventiv pe parcursul anchetei si apoi a procesului, Gabriela Berbece ar putea, peste doar un an, sã solicite eliberarea conditionatã inainte de termen.