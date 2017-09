Pedeapsã micsoratã pentru hotul care a bãgat spaima în pietarii bârlãdeni

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

Speranta lui Dãnut Enache, un boschetar care-si fãcea veacul prin Piata „Sf. Ilie” din Bârlad, ca magistratii Curtii de Apel Iasi sã îi mai reducã din pedeapsa de 3 ani si 6 luni de închisoare, decisã de judecãtorii bârlãdeni, s-a adeverit, dar doar cu un minus de douã luni din pedeapsã. Individul, care fura tot ce-i cãdea la mânã de pe tarabele negustorilor sau din magazine, a continuat sã-si facã meseria de hot, „atacând” inclusiv Primãria din Iana, chiar si dupã ce, în septembrie anul trecut, a intrat în atentia politistilor, cercetat fiind cã a smuls sacosa unei bãtrâne!

În septembrie anul trecut, Dãnut Enache, un boschetar care-si fãcea veacul prin Piata din Barlad, a intrat in atentia politistilor dupã ce a fost reclamat de o bãtranã in varstã de 79 de ani, venitã la cumpãrãturi. Dupã ce a fost audiat si si-a recunoscut fapta, Enache a fost eliberat, urmand a fi cercetat sub control judiciar pentru comiterea infractiunii de furt. O lunã mai tarziu, individul a recidivat, furand mãrfuri in valoare de aproape 200 lei de pe taraba unui comerciant din piatã. A fost retinut din nou si dus la audieri, ocazie cu care anchetatorii au constatat cã boschetarul era autorul mai multor furturi produse in zonã incã de prin 2014, atat de la persoane fizice, cat si de la comercianti sau de prin magazine, inclusiv bunuri apartinand Primãriei comunei Iana. Unele dintre ele acestea au fost comise chiar si cand era sub control judiciar, drept pentru care a fost retinut pentru 24 de ore, insã judecãtorii barlãdeni nu au admis atunci cererea de arestare preventivã formulatã de procurori. Abia peste o lunã, pe 22 noiembrie 2016, atunci cand a fost probatã intreaga activitate infrac tionalã a individului, Judecãtoria Barlad a dispus arestarea preventivã a lui Dãnut Enache, ulterior, aceastã mãsurã fiind prelungitã de mai multe ori, panã la finalizarea procesului. În luna mai, instanta barlãdeanã a anuntat solutia in dosarul in care Enache era acuzat de nu mai putin de 13 infractiuni de furt, condamnandu-l pe acesta la o pedeapsã de 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare si la plata cãtre pãgubiti de daune materiale in sume cuprinse intre 68 de lei si 2.500 lei, ultima in favoarea Primãriei Iana, in total peste 5.200 de lei. Hotul a contestat aceastã sentintã si, dupã incã patru luni de procese, Curtea de Apel Iasi a dat sentinta finalã, micsorand, cu douã luni de inchisoare, pedeapsa initialã primitã de ‘spaima’ Pietei ‘Sf. Ilie’ din Barlad. Chiar si asa, pietarii din Barlad pot sta linistiti cel putin un an si jumãtate, perioadã dupã care Dãnut Enache ar putea cere eliberarea conditionatã inainte de termen.