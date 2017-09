Pe 5 noiembrie, locuitorii comunei Osesti îsi vor alege primarul

vineri, septembrie 29, 2017, 3:00

Guvernul a stabilit organizarea, in data de 5 noiembrie, a scrutinului local partial pentru alegerea primarului in 16 localitãti in care aceastã functie a rãmas vacantã, precum si pentru alegerea consiliului local intr-o comunã. Fondurile necesare in vederea organizãrii alegerilor locale partiale din 5 noiembrie se ridicã la 4,368 milioane de lei si vor fi alocate din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut in bugetul de stat pentru acest an. Alegerile partiale vor fi organizate in municipiul Deva – judetul Hunedoara, precum si in comunele Bocsig – judetul Arad, Nicseni – judetul Botosani, Cãlãrasi – judetul Cluj, Pantelimon si Bãrãganu – judetul Constanta, Telesti – judetul Gorj, Bals – judetul Iasi, Barghis – judetul Sibiu, Drãgoiesti – judetul Suceava, Cervenia, Poieni, Salcia – judetul Teleorman, Checea – judetul Timis, Osesti – judetul Vaslui, Vlãdesti – judetul Valcea. Totodatã, vor fi organizate alegeri partiale pentru Consiliul Local din comuna Mereni, judetul Constanta. Campania electoralã va începe cu 15 zile inainte de data alegerilor, pe 22 octombrie, si se va incheia pe 4 noiembrie, ora 7.00. Guvernul a decis si mãsurile tehnice necesare bunei organizãri si desfãsurãri a alegerilor locale, fiind stabilite atributiile si sarcinile care revin Autoritãtii Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sãnãtãtii, Institutului National de Statisticã, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, institutiilor prefectului, primarilor, presedintilor consiliilor judetene si presedintilor tribunalelor.